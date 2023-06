Operação nas estradas e reforço de ônibus: como será esquema de trânsito para São João em Pernambuco

A- A+

Quem for pegar a estrada para aproveitar o São João em Pernambuco terá um esquema especial de mobilidade organizado por diversos órgãos estaduais e federais. As festividades atraem milhares de pessoas para Caruaru, no Agreste, e outros polos no Estado, em diversas regiões, o que aumenta a movimentação nas rodovias.

O Governo de Pernambuco anunciou uma ação integrada para o feriadão. O plano, destaca a gestão estadual, envolve agentes de trânsito e técnicos com ações de fiscalização e educativas entre esta quinta-feira (22) e o sábado (24).

Já a Polícia Rodoviária Federal (PRF) terá como foco mobilidade e segurança viária na Operação São João 2023, que também começa na quinta-feira, mas segue até o domingo (25).

A previsão do Departamento de Estradas de Rodagem (DER-PE) é de que haja um aumento de 30% no fluxo de veículos na BR-232, o que equivale a cerca de 90 mil veículos circulando por dia na rodovia.

O Grande Recife Consórcio irá reforçar a estocagem de ônibus nos Terminais Integrados de Igarassu, TIP, Cabo e no Terminal Cais de Santa Rita, no Centro do Recife.

"Os veículos serão colocados em operação conforme a demanda de passageiros. Também haverá um aumento de 30% de ônibus articulados, que são maiores, na frota da linha 2493 - Tiúma/TI Camaragibe", diz o governo.

blitzes para coibir a embriaguez ao volante serão intensificadas na operação. Além de verificar a documentação e os equipamentos obrigatórios, a PRF irá convidar o motorista para realizar o teste com o etilômetro, também conhecido como bafômetro.

Ônibus

A Empresa Pernambucana de Transportes Intermunicipais (EPTI) vai combater coletivos clandestinos com destino ao Interior do Estado através de ações educativas e de conscientização dos usuários. O plano irá se concentrar no corredor do Curado, principal via de acesso a Caruaru.

"No feriado, pelo menos 57 linhas com mais de 900 viagens estarão operando, podendo ter um acréscimo de acordo com a necessidade", afirma a empresa.

Lombadas

Doze lombadas eletrônicas serão desligadas durante o feriadão, de acordo com o Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco (DER-PE). Saiba quais são:

PE-60

Cabo de Santo Agostinho: km 0,1; km 2,5; km 2,5; km 8,42; e km 8,43

Ipojuca: km 16,63

Sirinhaém: km 42,50; e km 43,00

PE-35

Itapissuma: km 7,30; e km 7,90



BR-232

Moreno: km 24,70

Recife: km 10,80 (no Curado)



O DER-PE também utilizará carro com letreiro para orientar quem trafegar pela entrada e saída da BR-232, Brincipal rota para o feriado. A ação conta com um reforço de 25 agentes e orientadores de trânsito, que atuarão em conjunto com equipes das autarquias de trânsito municipais conveniadas.

Detran-PE

O Detran-PE vai realizar ações educativas e de conscientização para a boa conduta do motorista no trânsito. A Operação Prevenção ocorre nos municípios de Gravatá, Bezerros e Caruaru, quando mais de 200 pessoas participarão das ações.



Nos locais de festas, será disponibilizado um simulador de direção, óculos que reproduzem embriaguez, além da prestação de serviços, informações e orientações para garantir maior segurança nos trajetos até as festividades.

