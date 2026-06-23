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Crime

Operação no Dona Marta integra ofensiva contra o Comando Vermelho iniciada há quase dois anos

Ação desta terça (23) é fruto de investigação de 22 meses e faz parte da Operação Contenção, que busca desarticular a estrutura da facção no estado

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Polícia Civil mira Comando vermelho no Rio de Janeiro nesta manhã (23) Polícia Civil mira Comando vermelho no Rio de Janeiro nesta manhã (23)  - Foto: Reprodução/PCERJ

Mais de 360 presos, 190 fuzis apreendidos e 137 suspeitos mortos em confrontos. Esse é o balanço apresentado pela Polícia Civil da chamada Operação Contenção, ofensiva do Governo do Estado da qual faz parte a ação deflagrada na manhã desta terça-feira no Morro Dona Marta, em Botafogo, na Zona Sul do Rio.

Segundo a corporação, a operação no Dona Marta tem como alvo integrantes do Comando Vermelho e cumpre dezenas de mandados de prisão e de busca e apreensão expedidos com base em uma investigação conduzida pela Delegacia de Repressão a Entorpecentes da Capital (DRE-CAP). O trabalho de inteligência se estendeu por 22 meses e permitiu identificar alvos considerados estratégicos para o funcionamento da facção na comunidade.

De acordo com a Polícia Civil, as apurações mapearam a estrutura de comando do grupo criminoso, incluindo responsáveis pela logística do tráfico de drogas, pela distribuição de funções entre os integrantes e pela manutenção do controle territorial armado no Dona Marta. A corporação afirma que a ofensiva busca enfraquecer a capacidade operacional e financeira da organização criminosa.

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A ação mobiliza agentes da DRE-CAP, da Coordenadoria de Recursos Especiais (Core), do Departamento-Geral de Polícia Especializada (DGPE) e do Departamento-Geral de Polícia da Capital (DGPC). Durante a manhã, moradores relataram intensa troca de tiros, explosões e sobrevoo de helicópteros na região.

No balanço geral da Operação Contenção, a Polícia Civil informa ainda ter apreendido cerca de 480 armas de fogo, das quais 190 são fuzis, além de mais de 51 mil munições. Segundo a corporação, a estratégia tem como foco conter o avanço territorial do Comando Vermelho e cumprir mandados judiciais contra integrantes da facção.

As diligências no Dona Marta seguem em andamento para localizar investigados, apreender armas, drogas e outros materiais relacionados às atividades criminosas e reunir novos elementos para o prosseguimento das investigações.

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