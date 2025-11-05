A- A+

CRIME ORGANIZADO Operação no Espírito Santo prende ao menos 16 pessoas suspeitas de ligação com o CV A terceira fase da operação tem como objetivo desarticular organização criminosa envolvida no tráfico de drogas com atuação em Fundão e Serra

Ao menos 16 pessoas foram presas nesta quarta-feira, 5, por suspeita de envolvimento com a facção criminosa Comando Vermelho, durante uma operação realizada pela Polícia Civil do Espírito Santo. A ação conta com apoio de unidades da Grande Vitória e do interior.

A terceira fase da Operação 'Fim da Linha' tem como objetivo desarticular organização criminosa envolvida no tráfico de drogas com atuação em Fundão e Serra. "Estão sendo cumpridos 35 mandados de busca e apreensão e 27 mandados de prisão contra integrantes de uma organização criminosa ligada ao Comando Vermelho", disse a Polícia Civil do Estado. Também estão sendo cumpridos mandados nos municípios de Vila Velha e Colatina. Ao todo, participaram da ação 79 policiais civis e 16 policiais militares.

Segundo o superintendente de Polícia Regional Norte, delegado Fabrício Dutra, a ação representou um golpe significativo na estrutura do tráfico de drogas da região. "A operação atinge toda a hierarquia criminosa do tráfico de drogas em Fundão, alcançando desde os integrantes que atuavam na função de vapor, responsáveis pela venda a varejo, até escoltas, gerentes, chefes e o líder maior do grupo criminoso", disse.

"Essa é a terceira fase da Operação 'Fim da Linha', que teve início em abril, quando foram apreendidas drogas e armas escondidas em uma área de mata", afirmou Dutra. Conforme o titular da Delegacia de Polícia (DP) de Fundão, delegado Leandro Sperandio, o grupo criminoso se autodenomina "Tropa da França" e possui vínculo com o Comando Vermelho, facção com atuação em diferentes Estados do País, incluindo Espírito Santo.

Outras operações envolvendo o CV

Um homem foi morto e outros 38 suspeitos de integrar o Comando Vermelho foram presos na terça-feira, 4, em uma operação realizada simultaneamente nos Estados da Bahia e do Ceará contra o tráfico de drogas. As prisões ocorreram uma semana após a megaoperação contra o avanço do CV no Rio de Janeiro deixar 121 mortos. A ofensiva policial ocorreu na terça-feira passada nos complexos do Alemão e da Penha, na zona norte do Rio.

Veja também