BALANÇO Operação Nordeste Integrado: 92 pessoas presas e 5 jovens apreendidos em Pernambuco, diz SDS Ação envolveu quase 6 mil agentes de segurança

Fruto da uma evolução de trabalhos bilaterais feitos entre Pernambuco e outros estados, a "Operação Nordeste Integrado" foi executada na quinta (7) e sexta-feira (8) da semana passada, com emprego de 5.903 agentes de segurança pública.

A Secretaria de Defesa Social de Pernambuco (SDS-PE) repassou, nesta segunda-feira (11), o balanço da ação durante coletiva de imprensa. No estado, foram presas 92 pessoas, sendo 26 delas em flagrante e 66 por mandados de prisão. Ainda foram apreendidos cinco jovens.

Natureza dos mandados de prisão e apreensão

Morte violenta intencional;

tráfico de entorpecentes;

crime violento contra o patrimônio;

associação criminosa;

estupro de vulnerável;

violência doméstica e familiar contra a mulher.

Segundo a pasta, somente em Pernambuco, foram cumpridos, no total, 146 mandados nos seguintes municípios: Goiana, Petrolina, Caruaru, Recife, Afogados da Ingazeira, Surubim, Jaboatão dos Guararapes, Vertente do Lério, Arcoverde, Santa Cruz do Capibaribe, Bodocó, Ipubi, Jatobá, Ouricuri, Santa Terezinha e Sertânia.

O trabalho também envolveu a Paraíba, Bahia, Ceará, Maranhão, Piauí, Rio Grande do Norte e Sergipe. Alagoas optou por não participar. Em todos eles, foram expedidos 510 mandados de prisão e de busca e apreensão.

Também foram recolhidos 77 celulares, 26 armas de fogo, sete armas brancas e 16 veículos. Um total de 148 pessoas foram conduzidas, 2.321 pessoas foram abordadas e 996 veículos foram fiscalizados.

Materiais apreendidos

R$ 86.451 mil, em dinheiro;

200 munições;

7 quilos e 72 papelotes de maconha;

4 quilos e 13 papelotes de cocaína;

7 pedras de crack.

Alessandro de Carvalho, secretário de Defesa Social de Pernambuco, considera esta como uma operação exitosa. Ele explicou à reportagem da Folha de Pernambuco que foram mais de dois meses de alinhamento e preparo dos estados para a execução e desarticular o pensamento de que um bandido pode atuar em outra unidade da federação, achando que não terá diálogo entre as forças de segurança.

Alessandro Carvalho, secretário de Defesa Social de Pernambuco | Foto: Walli Fontenele/Folha de Pernambuco

“As forças de segurança do Nordeste estão integradas num patamar que não estavam tempos atrás. Foi presa muita gente perigosa. Em Petrolina, por exemplo, tinha um grupo envolvido com tráfico de drogas e homicídios. Aqui em Pernambuco, nós temos diversos pequenos grupos que estão cometendo crime. Então, esse grupo em Petrolina foi desarticulado”, alega Carvalho.

O secretário não revelou datas, mas garantiu que a operação, que conta com uma força tarefa, envolvendo todas as forças de segurança dos estados acima citados, terá outras fases.

Números gerais da "Operação Nordeste Integrado"

Prisões

320 prisões realizadas;

443 mandados cumpridos, sendo 186 de prisão, 10 mandados de busca e apreensão de menores e 247 de busca e apreensão.

Apreensões

87 armas, sendo 16 brancas e 71 de fogo;

40 veículos;

176 celulares;

271,2 kg de maconha e 973 papelotes do entorpecente;

1,35 kg de crack, além de 79 pedras da mesma droga;

6,1 kg e 13 papelotes de cocaína.

