SEGURANÇA Operação Papai Noel: governo reforça policiamento no comércio de Petrolina, no Sertão Patrulhamento motorizado terá uma média de 186 lançamentos diários, somados ao policiamento a pé com 264 lançamentos no mês de dezembro

O governo de Pernambuco lançou, nesta sexta-feira (28), a Operação Papai Noel em Petrolina, no Sertão. O objetivo é fortalecer o policiamento nas zonas de comércio do município, que devem receber mais pessoas em busca de compras para as festas de fim de ano.

Segundo a gestão estadual, a ação na cidade contará com patrulhamento a pé, bicicletas, motos e viaturas do 5º Batalhão da Polícia Militar (BPM).

De acordo com a governadora Raquel Lyra (PSD), serão feitos 450 lançamentos de agentes policiais até o fim de dezembro. O objetivo, segundo ela, é garantir um "Natal mais seguro".

O patrulhamento motorizado terá uma média de 186 lançamentos diários, somados ao policiamento a pé com 264 lançamentos no mês de dezembro.

"É um momento em que as pessoas vão às lojas e o comércio pode bater os seus recordes de vendas. E é importante dizer que estamos fazendo o melhor ano da nossa história na redução de crime contra o patrimônio, de roubos e furtos. E isso é fruto de muito trabalho", ressaltou a governadora.

Veja como será o policiamento

Os reforços com duplas de policiamento a pé ocorrerão nos seguintes locais: avenida Fernando Góes, avenida Cel. Amorim e rua das Laranjeiras, além de pontos estratégicos como avenida Sousa Filho, Avenida Barão do Rio Branco, avenida Guararapes e rua Souza Júnior.

Haverá, ainda, reforço motorizado, com dois trios de motopatrulhamento e viaturas de área, que também vão atuar protegendo a localidade além do horário comercial.

Esse reforço chega para inibir crimes e delitos, principalmente de furto e roubos, como explicou o coronel Ivanildo Moura, responsável pela Diretoria Integrada do Interior (DINTER II), que abrange 61 municípios do Sertão pernambucano.

"A Polícia Militar estará com lançamentos de policiamento a pé, motorizado, com moto-patrulhamento, viaturas, ciclo-patrulha para garantir o policiamento ostensivo no centro de Petrolina, cobrindo a área comercial, a área bancária e nas principais avenidas", descreveu o coronel.

Governo lança Operação Papai Noel em Petrolina, Sertão de Pernambuco. - Foto: Miva Filho/Secom

Importância para o comércio

Para o presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) Petrolina, Deusemar dos Santos, a presença da polícia é muito importante para o comércio local nesse momento. Segudno ele, a previsão é de um aumento de 12% nas lojas da cidade.

"Essa segurança trabalha no comércio do Centro e dos bairros, até porque temos um comércio muito forte nos bairros. Esse reforço da Polícia Militar nos traz uma sensação de segurança e passa para as pessoas, para os clientes poderem transitar, visitar o comércio, comprar, com mais segurança e tranquilidade", comentou.

Estiveram presentes no evento de lançamento da operação os secretários Túlio Vilaça (Casa Civil) e André Teixeira Filho (Mobilidade e Infraestrutura), além da prefeita de Lagoa Grande, Catharina Garziera. Também prestigiaram o diretor-executivo do Sindlojas, Deusemar dos Santos, além de lideranças políticas do Sertão.



