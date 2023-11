A- A+

SEGURANÇA Operação Papai Noel: PM reforça policiamento no Centro do Recife para compras de fim de ano Agentes vão fazer rondas ostensivas e preventivas nos três bairros mais movimentados do Centro

Com o aumento de consumidores e de dinheiro circulando no Centro do Recife devido às compras de final de ano, a Polícia Militar de Pernambuco (PMPE), em parceria com a Câmara de Dirigentes Lojistas do Recife (CDL-Recife), vai aumentar o policiamento nos três bairros de maior movimentação no comércio na região central da capital pernambucana: Santo Antônio, São José e Boa Vista.



Além dos 300 policiais do 16º BPM, que cuidam dessas áreas, estarão nas ruas mas 100 agentes, que vão trabalhar de domingo a domingo, das 6h30 às 22h. A quantidade é 35% maior do que a do ano passado.



Os policiais farão rondas ostensivas e preventivas em viaturas motorizadas, como carro e moto, a cavalo (Cavalaria), a pé e com cães (CipCães). O Ciclopatrulhamento, que atua de bicicleta, também auxiliará na operação.

O coronel Tibério César | Foto: Clarice Melo/Folha de Pernambuco

De acordo com o comandante geral da PMPE, coronel Tibério César, a previsão da corporação é de que mais agentes sejam lançados na operação.

“Até o final do ano, será um total de 4.599 lançamentos extra [no Centro do Recife]. Isso dá, por dia, aproximadamente 100 policiais. Também teremos o apoio do nosso serviço reservado, que são agentes que vão atuar nas ruas para passar informações ao policiamento ostensivo para que contenham a ação de meliantes”, explicou ele.

O diretor-executivo da CDL Recife, Hugo Philippsen, comemora a parceria com a PMPE para proteger os clientes das mais de 6 mil lojas do Centro da cidade, que abrirão todos os dias, inclusive domingos e feriados, até o dia 24 de dezembro. A expectativa da CDL Recife é de que as vendas aumentem de 10% a 15%, em comparação ao mesmo período do ano passado..

Hugo Philippsen | Foto: Clarice Melo/Folha de Pernambuco

“Todo mundo ganha com isso. Essa parceria é fundamental para dar a tranquilidade que o povo espera. Essa é uma demonstração super importante que fortalece esse elo entre a PM e a CDL, para que tenhamos um Natal de alta profundidade”, diz o gestor.

A população também terá papel fundamental durante a Operação Papai Noel e, além do canal de denúncia que a Polícia Militar já possui - 190 -, será instalados, em pontos estratégicos, postos policiais e, em caso de ocorrência, as pessoas podem se dirigir aos locais para efetuar o registro. Um trailer ficará na Praça da Independência e outro no cruzamento da rua Sete de Setembro com a avenida Conde da Boa Vista.

