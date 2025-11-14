A- A+

PERNAMBUCO Operação Papai Noel: SDS reforça segurança para compras de fim de ano com 2,5 mil policiais Serviço de segurança vai até dia 31 de dezembro

A Secretaria de Defesa Social de Pernambuco (SDS-PE) lançou a Operação Papai Noel, um serviço de reforço policial para garantir a segurança da população que intensifica o fluxo das compras nesta época de final de ano. O anúncio foi feito na manhã desta sexta-feira (14), no Pátio do Carmo, Centro do Recife.

Os trabalhos começam neste sábado (15) e seguem até o dia 31 de dezembro. O estado receberá lançamento extra de 2,5 mil policiais.

Nos 46 dias da operação, segundo o governo do estado, o lançamento total será de mais de 3 mil agentes.

Operação vai até 31 de dezembro | Fotos: Davi de Queiroz/Folha de Pernambuco

Com foco maior na área central da capital pernambucana e nos polos regionais do estado, a operação intensifica as rondas ostensivas e a atuação estratégica da Polícia Militar de Pernambuco (PMPE) nesses locais.

O comércio do Centro do Recife, inclusive, abrirá diariamente até o fim do ano a partir do próximo domingo (16).

O secretário estadual de Defesa Social, Alessandro Carvalho, garante que a operação não vai prejudicar a segurança dos bairros. Os trabalhos também se dão, segundo ele, por conta do pagamento do 13º salário. Entre novembro e dezembro, quase um milhão de pessoas transitam pelo comércio do Centro.

Secretário de Defesa Social, Alessandro Carvalho | Foto: Davi de Queiroz/Folha de Pernambuco

“Com isso, as pessoas querem comprar presentes para entes queridos e outros itens. A atenção da Polícia Militar está voltada para os comércios de rua e as pessoas que transitam pelas calçadas. Temos 103 câmeras instaladas nessa região e são monitoradas em tempo real, não somente pelo Centro Integrado de Operações de Defesa Social [Ciods], mas também por um caminhão com Plataforma de Observação Elevada”, frisa.

O trabalho executado pelos PMs vai ser preventivo contra roubos e furtos. Eles estarão a pé, motorizados, de bicicleta, a cavalo e com o uso de drones para ampliar a presença policial. O veículo citado pelo secretário possui duas telas.

POE que será utilizada na operação | Foto: Davi de Queiroz/Folha de Pernambuco

Na primeira, há um mapa com pontos onde as viaturas estarão localizadas. Do caminhão vai ser possível acionar qualquer policial para algum ponto de urgência. Uma outra tela permite a visualização a partir de imagens de videomonitoramento.

A governadora de Pernambuco, Raquel Lyra, promete que este será "o ano mais seguro da história", garantindo a segurança, inclusive nos sábados e domingos e reforçando a presença policial.

Raquel Lyra é a governadora de Pernambuco | Foto: Davi de Queiroz/Folha de Pernambuco

“Os nossos laranjinhas permanecem nas ruas. Garante a segurança e um Natal de muitas vendas e que as pessoas possam vir e voltar para casa com tranquilidade. A gente está distribuindo protetor solar para os policiais. Era uma rotina para quem é bombeiro, mas, na verdade, a PMPE está na chuva, sol e sereno, todos os dias. Já estão fazendo isso para manter a saúde dos nossos policiais”, comentou a governadora.

O presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL), Fred Leal, comemora mais um ano de parceria com a PMPE. Ele acredita que as vendas subam cerca de 5%, em comparação com 2024.

Todos os estabelecimentos vão receber um adesivo de ‘loja amiga da polícia’, onde vão oferecer água, café, banheiro e internet aos agentes que necessitarem.

Fred Leal, presidente da CDL | Foto: Davi de Queiroz/Folha de Pernambuco

“As operações com a Polícia Militar de Pernambuco duram o ano todo. A gente intensifica agora porque é uma época que cresce quase o dobro o número de clientes”, destacou.

Leal adiantou ainda que até o final do ano será criada uma campanha para fomentar as vendas comerciais no centro do Recife.

A comerciante Lucicleide Gonçalves de Melo, de 44 anos, trabalha no Camelódromo da Avenida Dantas Barretas desde quando ainda era criança. Ela, que já presenciou diversas situações de insegurança na área, parabeniza a atitude do Executivo local.

“Foi ótimo, porque segurança é importante, tanto para quem sai de casa quanto para quem negocia no centro da cidade. O pessoal fica com medo de sair e ser assaltado ou furado, por vir comprar um objeto. Fica arriscado a serem assaltados. Com a polícia se torna melhor para quem está trabalhando e para quem vem de fora”, argumentou.

