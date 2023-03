A- A+

Drogas Operação policial apreende 800 kg de cocaína na Noruega Carga pode estar relacionada a uma outra no estado de Brandemburgo, na Alemanha

A polícia da Noruega anunciou, nesta quinta-feira (30), a apreensão de cerca de 800 kg de cocaína encontrados em um carregamento de frutas em Oslo esta semana.

"Parece ser a maior apreensão já feita na Noruega e seu valor no momento é estimado em várias centenas de milhões de coroas", disse a chefe da polícia de Oslo, Grete Lien Metlid, em coletiva de imprensa.

A operação policial foi realizada esta semana no centro da capital norueguesa, embora o local exato não tenha sido divulgado.

"Não houve prisões neste caso", disse Lien Metlid. "Uma teoria é que [a carga] não era destinada à Noruega ou ao mercado norueguês", acrescentou, fazendo referência ao tamanho incomum da apreensão para um país de apenas 5,4 milhões de habitantes.

A carga pode estar relacionada a uma outra encontrada durante uma operação no estado de Brandemburgo, na Alemanha.

Agentes da alfândega e da polícia alemã encontraram grandes quantidades de cocaína em um carregamento de frutas no início desta semana e reportaram à Noruega ao suspeitarem do envio de outra carga ao país, disse Tim Gurrik, funcionário da alfândega do país nórdico.

O carregamento, cujo volume exato ainda não foi determinado, representa mais que o dobro do total de apreensões feitas pela alfândega norueguesa nos últimos cinco anos, disse Gurrik.

