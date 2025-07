Grupo ligado a tráfico e comércio ilegal de armas é alvo da Polícia em Pernambuco e mais 2 estados

A- A+

A Polícia Civil de Pernambuco deflagra, na manhã desta terça-feira (8), a operação ‘Intercept’, com o objetivo de identificar e desarticular uma quadrilha criminosa, ligada ao tráfico de drogas, comércio ilegal de armas de fogo e lavagem de dinheiro.

Segundo a corporação, estão sendo cumpridos 12 mandados de prisão, três mandados de busca e apreensão domiciliar e ordens judiciais de bloqueio de ativos financeiros, todos decretados pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Caruaru, no Agreste do estado.

Essa operação é executada nos municípios de Caruaru, Itaquiting e Canhotinho, em Pernambuco; e em Natal, no Rio Grande do Norte; e Salvador, na Bahia.

'Intercept' está vinculada à Diretoria Integrada Especializada (Diresp), sob a presidência do delegado José Eymard Coutinho, titular da 7ª Delegacia de Polícia de Repressão ao Narcotráfico (7ªDPRN), unidade integrante do Departamento de Repressão ao Narcotráfico (Denarc).

As investigações foram assessoradas pela Diretoria de Inteligência da Polícia Civil de Pernambuco (Dintel), contando ainda com o apoio operacional do Comando de Operações e Recursos Especiais (Core/PCPE), da Gerência de Inteligência e Segurança Orgânica da Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização (Giso/SEAP-PE) e das polícias civis dos estados do Rio Grande do Norte e da Bahia.



