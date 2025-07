A- A+

'OVOS DE OURO' Operação policial mira quadrilha de tráfico de drogas em Pernambuco e mais 3 estados Trabalhos são feitos em Pernambuco, Alagoas, Rio Grande do Norte e Amazonas

Em execução da operação ‘Ovos de Ouro’, a Polícia Civil de Pernambuco cumpre, nesta quinta-feira (3), nove mandados de prisão, 14 mandados de busca e apreensão domiciliar e ordens judiciais de bloqueio de ativos financeiros.

O intuito é desarticular uma quadrilha criminosa voltada à prática dos crimes de tráfico de drogas e lavagem de dinheiro que atua em Pernambuco e mais três estados: Alagoas, Rio Grande do Norte e Amazonas.

As investigações, de acordo com informações da PCPE, começaram em outubro de 2023. Os decretos foram expedidos pelo Juízo da 9ª Vara Criminal da Capital.

Vinculada à Diretoria Integrada Especializada (Diresp), a ‘Ovos de Ouro’ está sob presidência da delegada Vanessa Bastos, adjunta do Grupo de Operações Especiais (GOE), unidade integrante do Departamento de Repressão à Corrupção e ao Crime Organizado (Dracco).



Na execução, estão sendo empregados 60 policiais civis, entre delegados, agentes e escrivães.

Trabalho conjunto

As investigações foram assessoradas pela Diretoria de Inteligência da Polícia Civil de Pernambuco (Dintel), pelo Laboratório de Tecnologia contra Lavagem de Dinheiro (Lab/LD) e pelo Setor de Inteligência da Polícia Rodoviária Federal (Seint PRF), contando ainda com o apoio operacional do Comando de Operações e Recursos Especiais (Core/PCPE) e das polícias civis dos estados acima citados.

Por meio de nota, a PCPE disse que “os detalhes da referida operação serão divulgados pela assessoria de comunicação da corporação, em momento oportuno".

