Operação policial na Cracolândia, no domingo (30), termina com 15 presos

O governo de São Paulo informou que 15 pessoas foram presas em operação realizada na região da Cracolândia, no domingo (30), por crimes como associação ao tráfico de drogas e receptação.

O governador Tarcísio de Freitas disse, em coletiva de imprensa na manhã desta segunda-feira (31), que vai aumentar o efetivo policial naquela área. No dia 22, foram 18 presos no local.

“Teremos, no centro, o emprego de tecnologia e aumento de efetivo policial. Em breve, a gente terá mais uma unidade da polícia militar no centro de São Paulo e a ideia é, por meio da tecnologia, por meio do aumento de efetivo, ter um sucesso no combate à criminalidade”, disse o governador.