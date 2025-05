A- A+

RIO DE JANEIRO Operação policial no Rio mira esquema de bando que recrutava criminosos com capacidades específicas Equipes visam a cumprir 22 mandados de prisão preventiva e mais de 20 de busca e apreensão em cinco estados

Equipes da Polícia Civil, através da 60ª DP (Campos Elíseos), e do Grupo de Atuação Especializada no Combate ao Crime Organizado do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (GAECO/MPRJ), realizam uma operação conjunta contra uma célula interestadual do Comando Vermelho (CV). A ação, nesta terça-feira, não é restrita ao Rio de Janeiro, e tem ações em outros estados.

Segundo as investigações, a facção "importava" criminosos de outros estados, com capacidades operacionais específicas. Além disso, havia o fornecimento de drogas e de armamento, que seria usado em expansões territoriais da facção no Rio, inclusive na Zona Oeste da capital, onde há disputa territorial com a milícia, e em outros estados. Em um condomínio de alto luxo na Barra da Tijuca, na região, alvo da operação, foram encontrados armamentos pesados, como fuzis, em uma das casas, segundo o "Bom Dia Rio", da TV Globo.

Para esta ação, que é parte da "Operação Contenção", as equipes visam a cumprir 22 mandados de prisão. O número de mandados de busca e apreensão divergem entre os núcleos. Segundo a Polícia Civil são 39 nos municípios do Rio, Maricá e Resende, no RJ, além de endereços em São Paulo, Mato Grosso e Rondônia.

Já o MPRJ, que cita 21 de busca e apreensão, destrincha as áreas da capital, com mandados expedidos pela 3ª Vara Criminal de Duque de Caxias sendo cumpridos em endereços no Complexo do Alemão, na Comunidade da Grota, Itanhangá, Benfica, Pavuna, Rocha Miranda, Bonsucesso, Guadalupe, São Cristóvão, Riachuelo e Barra da Tijuca. Também há mandados de prisão e de busca e apreensão sendo cumpridos na Paraíba (Cabedelo e João Pessoa), em São Paulo (Araras e Fazendinha) e em Mato Grosso (Pontes e Lacerda).

Até o momento, seis criminosos foram presos.

A operação desta terça-feira tem como finalidade cumprir os mandados de prisão e de busca e apreensão e de desarticular a logística para obtenção de armas e de drogas a lideranças da facção criminosa.

De acordo com a denúncia do GAECO/MPRJ, este núcleo do Comando Vermelho tem base nas comunidades Muzema, Cidade de Deus, Complexo do Alemão, Penha, na cidade do Rio, e em Duque de Caxias, município da Baixada Fluminense, com ramificações nos estados Paraíba, São Paulo e Mato Grosso.

Os alvos vão responder por associação para o tráfico de drogas com emprego de arma de fogo e entre estados da Federação, falsidade ideológica, porte ilegal de arma de fogo de uso restrito e comércio ilegal de arma de fogo.

Logística

As investigações, destaca o MPRJ, atribuem o comando dessa estrutura interestadual a dois criminosos: Jonathan Ricardo de Lima Medeiros, conhecido como Dom, à frente da célula paraibana do Comando Vermelho; e Luiz Carlos Bandeira Rodrigues, o Da Roça, articulador da Muzema. Eles seriam os responsáveis por articular o transporte de drogas e armas entre estados, coordenando o abastecimento de comunidades no Rio de Janeiro e gerenciando esquemas de lavagem de dinheiro com o uso de contas bancárias e empresas em outros estados.

O traficante Doca, um dos alvos desta operação segundo o MPRJ, é apontado pela polícia como um dos integrantes da cúpula criminosa que controla o Complexo da Penha. Segundo investigações, é desta região de onde partem as ordens para as disputas entre rivais em busca de expandir territórios para a Zona Oeste, onde há controle por parte da milícia.

Foragidos de outros estados também integram a estrutura, destaca a investigação.

Bloqueios milionários

Segundo a Polícia Civil, o esquema é "minucioso e sofisticado com núcleos operando em diversas comunidades" tanto na capital como em outros estados. Entre as ações está a lavagem de dinheiro. As investigações apontaram que, em menos de um mês, foi observada uma movimentação de R$ 5 milhões. Foi pedido pelo bloqueio de cerca de R$ 40 milhões em bens e valores de pessoas físicas e jurídicas ligadas ao grupo.

A ação faz parte da "Operação Contenção", que busca conter o avanço territorial do Comando Vermelho na Zona Oeste do Rio. O principal objetivo é desarticular a estrutura financeira, logística e operacional da organização criminosa, além de prender traficantes que atuam na região. Até o momento, em etapas anteriores, já foi solicitado bloqueio de mais de R$ 6 bilhões em bens e valores da facção criminosa.

O trabalho investigativo teve ainda a colaboração da Polícia Rodoviária Federal, da Receita Federal, do Exército Brasileiro e do Homeland Security Investigations dos Estados Unidos. As diligências de hoje têm apoio de delegacias do Departamento-Geral de Polícia Especializada (DGPE) e da Coordenadoria de Recursos Especiais (Core), além das Polícias Civis de São Paulo, Mato Grosso e Rondônia.

