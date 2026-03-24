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'CORTINA DE LIKES' Operação policial prende influenciadora digital e desarticula quadrilha criminosa em Pernambuco Além de Pernambuco, corporação atua na Paraíba e em São Paulo

A Polícia Civil de Pernambuco coloca em prática a operação ‘Cortina de Likes’, na manhã desta terça-feira (24), para desarticular uma associação criminosa voltada à prática de extorsão, fraude processual e falsa comunicação de crime. Estão sendo cumpridos dois mandados de prisão e outros dois de busca e apreensão domiciliar que foram expedidos pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Igarassu.

Neste município, foi presa a influenciadora Monniky Fraga, de 27 anos. Ela acumula pouco mais de 27 mil seguidores no Instagram e foi levada, ainda no início da manhã, para a sede do Grupo de Operações Especiais (GOE), no Cordeiro, Zona Oeste do Recife e, logo em seguida, para o Instituto de Medicina Legal (IML), em Santo Amaro, centro da cidade, para fazer exame de corpo de delito.



Sequestro em evidência

Em 2025, ela teria procurado a polícia para denunciar um sequestro que sofreu com o marido. Em relato, disse que ficou numa área de vegetação por muitas horas sofrendo tortura junto com o esposo. Segundo a polícia, esse relato teria sido falso, o que originou o nome da operação ‘Cortina de Likes’.

Para o advogado dela, Alexandre Costa, que concedeu entrevista à imprensa, a operação se trata de uma ‘aberração jurídica’ e, pelo fato de os crimes pelos quais ela está sendo acusada resultarem em pena de prisão de até quatro anos, essa prisão seria desnecessária. Como Monniky é mãe de filhos menores de idade, a defesa vai trabalhar para que ela fique em prisão domiciliar.

“É muito mais midiática do que uma prisão real. O que nós vemos aí é gastar-se dinheiro público com um fato menor. Ela é acusada de extorsão. Extorquiu quem? A mãe? Não foi extorsão. Ela pegou dinheiro emprestado com a mãe para pagar os marginais e depois devolveu o dinheiro”, explicou ele. “Todo o fato que foi narrado por ela é verdade. Ela sofreu o sequestro, que foi mal organizado por amadores, que fizeram um pedido muito acima da realidade [R$ 100 mil] e soltaram eles [Monniky e o marido] por um pagamento de R$ 6 mil. Não há motivo para minha cliente forçar engajamento”, complementou.

Trabalho conjunto

Esta é a 21ª operação de repressão qualificada da corporação somente em 2026. Ela é vinculada à Diretoria Integrada Especializada (Diresp) e coordenada pelo Grupo de Operações Especiais (GOE), que integra o Departamento de Repressão à Corrupção e ao Crime Organizado (DRACCO). As investigações foram assessoradas pela Diretoria de Inteligência da Polícia Civil de Pernambuco (Dintel), contando ainda com o apoio operacional da Polícia Civil de São Paulo.

Segundo a polícia, além de Igarassu, ‘Cortina de Likes’ está sendo executada em outras duas cidades brasileiras: João Pessoa, no litoral leste da Paraíba; e Várzea Paulista, no Interior de São Paulo. As investigações começaram ainda em abril de 2025. Na execução estão sendo empregados 30 policiais civis, entre delegados, agentes e escrivães.

Ainda nesta terça, a PCPE vai passar outros detalhes sobre a operação, em coletiva de imprensa a ser realizada das 11h, na sede operacional da corporação, que fica no bairro da Boa Vista, centro do Recife.

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