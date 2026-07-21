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Região Metropolitana do Recife

Operação prende 13 suspeitos de aplicar fraudes milionárias com uso de ativos virtuais e financeiros

Prisões ocorreram no Recife e em Olinda, na Região Metropolitana

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Atuação dos alvos ocorria em estrutura empresarial "altamente sofisticada"Atuação dos alvos ocorria em estrutura empresarial "altamente sofisticada" - Foto: PCPE/Divulgação

Suspeitos de fraudes milionárias com uso de ativos virtuais, financeiros e valores mobiliários foram presos na Operação Mirage, deflagrada pela Polícia Civil de Pernambuco (PCPE) no Recife e em Olinda, na Região Metropolitana.

De acordo com a corporação, 13 pessoas foram presas em flagrante. A atuação dos alvos ocorria em estrutura empresarial "altamente sofisticada", que passou a ser investigada em maio de 2024.

Operação foi realizada no Recife e em Olinda | Foto: PCPE/Divulgação

A PCPE destacou que a organização criminosa atraía pessoas a investir em um esquema com aparência de legitimidade, causando prejuízos às vítimas. Uma das pessoas reportou quase R$ 1,5 milhão em prejuízos, segundo a corporação.

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A ação que identificou e prendeu os suspeitos foi realizada pela Delegacia de Polícia de Repressão ao Estelionato (DPRE/Depatri), no Recife.

Dinheiro, passaportes e documentos foram aprendidos e devem passar por perícia.

Em coletiva de imprensa na manhã desta terça-feira (21), a delegada Viviane Santa Cruz apresentará o caso e falará sobre os dobramentos da operação.

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