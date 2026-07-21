Operação prende 13 suspeitos de aplicar fraudes milionárias com uso de ativos virtuais e financeiros
Prisões ocorreram no Recife e em Olinda, na Região Metropolitana
Suspeitos de fraudes milionárias com uso de ativos virtuais, financeiros e valores mobiliários foram presos na Operação Mirage, deflagrada pela Polícia Civil de Pernambuco (PCPE) no Recife e em Olinda, na Região Metropolitana.
De acordo com a corporação, 13 pessoas foram presas em flagrante. A atuação dos alvos ocorria em estrutura empresarial "altamente sofisticada", que passou a ser investigada em maio de 2024.
A PCPE destacou que a organização criminosa atraía pessoas a investir em um esquema com aparência de legitimidade, causando prejuízos às vítimas. Uma das pessoas reportou quase R$ 1,5 milhão em prejuízos, segundo a corporação.
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A ação que identificou e prendeu os suspeitos foi realizada pela Delegacia de Polícia de Repressão ao Estelionato (DPRE/Depatri), no Recife.
Dinheiro, passaportes e documentos foram aprendidos e devem passar por perícia.
Em coletiva de imprensa na manhã desta terça-feira (21), a delegada Viviane Santa Cruz apresentará o caso e falará sobre os dobramentos da operação.