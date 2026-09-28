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Segurança Operação Proteu investiga quadrilha suspeita de aplicar golpe do 'falso parente' Polícia Civil cumpriu cinco mandados de prisão e dez de busca e apreensão em Pernambuco, Mato Grosso e Minas Gerais

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A Polícia Civil de Pernambuco divulgou nesta segunda-feira (28) os detalhes da Operação Proteu, que investigou uma associação criminosa suspeita de praticar fraudes eletrônicas, especialmente o golpe conhecido como “falso parente”, além de lavagem de dinheiro.

A operação foi coordenada pelas delegadas Viviane Santa Cruz, titular da Delegacia de Repressão ao Estelionato; e as adjuntas Erica Bezerra e Lígia Cardoso. Ao todo, foram cumpridos cinco mandados de prisão e dez mandados de busca e apreensão em cinco municípios de Pernambuco, Mato Grosso e Minas Gerais. No estado, as medidas foram realizadas no Recife e em Olinda.

Já em Mato Grosso, os mandados foram cumpridos em Cuiabá e Barão de Melgaço, enquanto Minas Gerais teve uma ação em Montes Claros. “As investigações iniciaram através da vítima, que nos informou que tinha sofrido um golpe, em que uma pessoa, através do WhatsApp, se passou por um parente dela e tinha solicitado uma quantia em dinheiro. Ela, crendo que se tratava realmente do seu irmão, realizou as transferências. Esse é um golpe extremamente difundido. Normalmente os criminosos utilizam uma imagem que está no Instagram da pessoa e colam no WhatsApp”, afirmou Lígia.

Passo a passo

O golpe seguia um roteiro definido. Inicialmente, os investigados utilizavam um perfil com o nome e a fotografia de um familiar da vítima. Em seguida, realizavam uma ligação telefônica que era interrompida, fazendo com que a conversa continuasse por mensagens de texto. A estratégia, segundo a Polícia Civil, dificultava que a vítima reconhecesse que não estava falando com o familiar pela voz.

Na sequência, os criminosos criavam uma situação de urgência e solicitavam um pagamento imediato, geralmente com a promessa de devolver o dinheiro no dia seguinte. Os valores eram enviados por Pix para contas de terceiros. Depois da primeira transferência, os suspeitos insistiam em novos pagamentos.

Investigação

A investigação teve início após o registro de um boletim de ocorrência relacionado a um golpe do “falso parente”. A apuração começou em setembro de 2025 e seguiu até este mês. A Polícia Civil identificou ainda um esquema de captação de contas bancárias para viabilizar as fraudes. De acordo com o material da operação, anúncios eram publicados em redes sociais, inclusive em perfil com mais de 30 mil seguidores, oferecendo pagamento pelo uso de contas bancárias.

A associação criminosa, segundo a investigação, era dividida em diferentes funções. Havia os executores, responsáveis por operar os perfis falsos; as aliciadoras, que anunciavam, compravam e repassavam as credenciais das contas; os validadores, que testavam os acessos e autorizavam os pagamentos; e operadores remotos, que movimentavam as contas a partir de Mato Grosso e Minas Gerais. Também havia integrantes responsáveis pela passagem e pelo destino dos recursos, recebendo, fracionando e dispersando os valores.

“As prisões que foram feitas nessa operação são prisões temporárias, que servem justamente para preservar a investigação. Nós vamos realizar os procedimentos que são cabíveis no prazo da prisão para poder robustecer as provas que já temos.

As investigações continuam. Nós temos mandados de prisão em aberto ainda e temos a perspectiva de ampliar bastante essa investigação, tanto em relação às vítimas quanto em relação aos investigados”, completou a delegada.

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