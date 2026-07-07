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OPERAÇÃO PULSO FIRME Membros da "Gangue do Rolex", especializada em roubar relógios de luxo, são alvos de operação na RMR Alvos da Polícia Civil são suspeitos de integrar associação criminosa especializada no roubo de relógios de luxo em Boa Viagem e áreas próximas

Uma associação criminosa conhecida como "Gangue do Rolex" foi alvo da Operação de Repressão Qualificada "Pulso Firme", deflagrada na manhã desta terça-feira (7) pela Polícia Civil de Pernambuco.

O objetivo da ação, segundo a corporação, mirou a desarticulação do bando, especializado no roubo de relógios de alto valor.

Ainda segundo a polícia, a atuação da quadrilha era concentrada no bairro de Boa Viagem, Zona Sul do Recife, e em áreas vizinhas.





Segundo informações da Polícia Civil, os agentes cumpriram três mandados de prisão e um mandado de busca e apreensão domiciliar expedidos pela 2ª Vara Criminal da Capital.



O ambiente operacional da ação concentrou-se no município de Jaboatão dos Guararapes, na Região Metropolitana do Recife (RMR), e no Centro de Observação e Triagem Professor Everardo Luna (Cotel), em Abreu e Lima, também na RMR.



Investigação e estrutura

A ofensiva representa a 47ª Operação de Repressão Qualificada do ano no estado e é coordenada pela Delegacia de Polícia de Roubos e Furtos (DPRF), unidade integrante do Departamento de Repressão aos Crimes Patrimoniais (Depatri).



Sob a presidência do delegado João Paulo de Andrade, a investigação sobre a quadrilha vinha sendo realizada desde janeiro de 2026.

A ação contou com a atuação de 30 policiais civis, entre delegados, agentes e escrivães, além do suporte da Diretoria de Inteligência da Polícia Civil de Pernambuco (Dintel) e da Gerência de Inteligência e Segurança Orgânica da Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização (GISO/SEAP-PE).

Outros detalhes da Pulso Firme serão repassados ainda nesta terça-feira pela Polícia Civil.

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