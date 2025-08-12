Ter, 12 de Agosto

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalterça12/08/2025
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
Operação Ícaro

Operação que mira dono da Ultrafarma prende também executivo da Fast Shop

A operação é conduzida pelo MP-SP e mira um esquema de corrupção envolvendo auditores fiscais tributários da Secretaria de Estado da Fazenda

Reportar Erro
Mário Otávio Gomes, diretor estatutário da Fast ShopMário Otávio Gomes, diretor estatutário da Fast Shop - Foto: Reprodução/Linkedin

A Operação Ícaro, que prendeu nesta terça-feira, 12, o empresário Sidney Oliveira, dono da Ultrafarma, mira também o executivo Mário Otávio Gomes, diretor estatutário da Fast Shop. O Estadão pediu manifestação da varejista, da farmacêutica e das defesas, mas não obteve retorno.

A operação é conduzida pelo Ministério Público de São Paulo (MP-SP) e mira um esquema de corrupção envolvendo auditores fiscais tributários da Secretaria de Estado da Fazenda que teriam recebido mais de R$ 1 bilhão em propinas para favorecer empresas do setor de varejo.

Leia também

• Empresário Sidney Oliveira, da Ultrafarma, é preso em operação contra esquema de corrupção

• "Ninguém vem para outro país para ser dopado", diz entregador que filmou golpe contra turista no Rio

• Igarassu: Homem é preso por estupro e venda de conteúdo com abuso sexual infantil na internet

Segundo a investigação, processos administrativos eram manipulados para facilitar a quitação de créditos tributários às empresas. Em contrapartida, essas companhias pagaram uma "mesada" a pelo menos um fiscal, por meio de uma empresa registrada no nome da mãe dele.

O terceiro alvo da Operação Ícaro é o fiscal de tributos estadual Artur Gomes da Silva Neto, apontado como o principal operador do esquema. As prisões são temporárias.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter