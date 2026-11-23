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Proteção aos animais Operação do CPRH em Recife e Olinda resgata 82 animais em situação ilegal Ação resultou em R$ 103 mil em multas e recuperação de 81 aves e um timbu

Uma operação da Agência Estadual de Meio Ambiente (CPRH), realizada na última quinta-feira (19), apreendeu 81 aves e um timbu em situação de ilegalidade.

A fiscalização ocorreu no bairro de Guadalupe, em Olinda, e no bairro de Cajueiro, na Zona Norte do Recife, e fez parte de uma ação de combate de ilícitos ambientais contra a fauna. Durante a ação, também foram aplicados R$ 103 mil em multas.

Segundo a Agência, em Olinda foram foram apreendidos 77 animais entre espécies nativas e exóticas, ambas mantidas em cativeiros clandestinos e com sinais de maus-tratos.

Já no Recife, a CPRH informou que outros cinco animais foram localizados e que, apesar de estarem bem tratados, não estavam regularizados.

Entre os animais apreendidos estão sibites, caboclinhos, galos-de-campina, papa-capins, xexeu-bico-de-osso e calopsita. Eles foram encaminhados para o Centro de Triagem e Reabilitação de Animais Silvestres (Cetras Tangará), localizado no bairro da Guabiraba, Zona Norte do Recife.

O CPRH informou que os animais apreendidos serão avaliados, reabilitados e acompanhados por veterinários, biólogos e assistentes, e passam a integrar o programa de reabilitação, até serem soltos para reintrodução à natureza.

A fiscalização contou com a parceria da Unidade de Inteligência e Ações Estratégicas (UIAE) da CPRH com o Batalhão de Policiamento Ambiental (BPA).

De acordo com a chefe da UIAE, Elba Borges, novas ações estão previstas dentro do calendário de fiscalizações da CPRH, e conforme denúncias recebidas pela Agência.

Para entrar em contato com a CPRH e fazer denúncias, basta ligar para (81) 3182 8923 ou enviar e-mail para [email protected]

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