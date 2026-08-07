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PERNAMBUCO Operação remove barricadas e reforça policiamento nas comunidades do V8 e V9, em Olinda Ação integrada das polícias Militar e Civil e da Guarda Municipal mobiliza 100 agentes para ampliar a segurança, garantir a circulação de moradores e combater a atuação de grupos criminosos

Uma operação integrada das forças de segurança foi deflagrada nesta sexta-feira (7) nas comunidades do V8 e V9, em Olinda, com foco na retirada de barricadas instaladas por grupos criminosos e no reforço do policiamento na região. A ação reúne efetivos da Polícia Militar de Pernambuco (PMPE), Polícia Civil e Guarda Municipal.

Ao todo, cerca de 100 agentes participam da operação, que busca garantir a circulação de moradores e veículos, além de ampliar a presença das forças de segurança nas duas comunidades. O trabalho inclui patrulhamento ostensivo, pontos de bloqueio, monitoramento com drones e atuação em áreas consideradas estratégicas.

Pela Polícia Militar, foram mobilizadas equipes do 1º BPM, 16º BPM e 17º BPM, além de unidades especializadas, como o Grupamento Tático Aéreo (GTA), CIPMoto, BPRp, CIPCães, BOPE e setores de inteligência. Viaturas, uma base móvel e outros recursos operacionais também foram empregados na ação.

A Operação Break faz parte de um planejamento voltado à redução das Mortes Violentas Intencionais (MVI), com reforço do policiamento motorizado na área de atuação do 1º BPM. Segundo as forças de segurança, a iniciativa também pretende dificultar a atuação de grupos criminosos e aumentar a proteção aos moradores da região.

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