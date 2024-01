A- A+

De acordo com dados da Secretaria de Defesa Social (SDS), não houve registro de mortes e nem de arrastões durante as festividades de Ano Novo na orla do Recife e nem de Olinda, Jaboatão dos Guararapes e Paulista, cidades da Região Metropolitana. Também não houve registros de roubos a ônibus e nem porte ilegal de armas.

A operação de segurança, que teve esforço da SDS e suas operativas, somado a um planejamento com antecedência, além da integração com as prefeituras, divulgou que foram registradas poucas ocorrências em relação ao público presente nas comemorações.



Nas delegacias próximas aos locais de festa, não houve ocorrência de grande porte, totalizando menos de 100 em todos os locais de atuação. A Polícia Militar, por sua vez, realizou um total de 9.461 abordagens durante as festividades.

Dentre os números registrado, foram três agressões, um furto, um porte de arma branca e duas apreensões de drogas. O Corpo de Bombeiros realizou atendimento de emergências clínicas e de prevenção, além de orientação aos banhistas. Não houve registros de ocorrências graves pelo CBMPE.

Durante toda a operação, foram utilizados um total de 218 viaturas quatro rodas; 93 viaturas de duas rodas (motos); três Delegacias Móveis; 12 drones e quatro helicópteros.



Outra tecnologia de fundamental importância foi o emprego da Plataforma de Observação Elevada (POE) da SDS, que disponibilizou imagens em tempo real dos eventos. No total, foram 16 Postos de Comando Ativados e 10 Plataformas Elevadas. Além do efetivo empregado pela SDS na operação, profissionais da Inteligência atuaram à paisana, circulando por diversas áreas para coibir ações criminosas.

