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Segurança Operação Revocation prende oito pessoas em Pernambuco; confira detalhes Investigação é conduzida pela 4ª Delegacia de Polícia de Homicídios (4ª DPH/DHPP) e teve início a partir de um homicídio ocorrido no bairro do Totó, na Zona Oeste do Recife

A Polícia Civil de Pernambuco deflagrou, nesta quarta-feira (12), a Operação de Repressão Qualificada Revocation. Ao todo, foram cumpridos oito mandados de prisão, com diligências em andamento para localizar uma pessoa que permanece foragida. A investigação é conduzida pela 4ª Delegacia de Polícia de Homicídios (4ª DPH/DHPP) e teve início a partir de um homicídio ocorrido no bairro do Totó, na Zona Oeste do Recife.

A operação é resultado de uma investigação iniciada em 2023 para desarticular uma organização criminosa com atuação no tráfico de drogas, homicídios, extorsões, porte ilegal de armas e lavagem de dinheiro. Os oito presos foram encaminhados ao Centro de Observação e Triagem Professor Everardo Luna (Cotel) e permanecem à disposição da Justiça.

Segundo a delegada Mariana Martins, a apuração do assassinato, envolvendo uma disputa entre grupos criminosos que atuavam na região, permitiu identificar uma estrutura criminosa mais ampla.

Disputa

A vítima integrava o grupo criminoso que atuava principalmente no Curado I, em Jaboatão dos Guararapes, e mantinha uma disputa territorial com traficantes do Totó. Ela tinha ido ao local do crime com a intenção de manter um integrante rival, mas foi assassinada.

A partir da análise de diferentes elementos, a Polícia Civil conseguiu relacionar 17 homicídios à rivalidade entre os grupos criminosos investigados. As investigações também apontaram que a organização era comandada por uma liderança que, apesar de ter sido presa anteriormente, continuava exercendo influência sobre os integrantes que permaneciam em liberdade.

“Ele continuou tendo influência mesmo recolhido no sistema prisional, mandando ordens para os comparsas que estavam na rua para efetuarem homicídios e continuarem com o tráfico na comunidade”, detalhou a delegada Mariana Martins.

Em 2025, porém, o líder da organização e a companheira dele foram sequestrados em João Pessoa e posteriormente mortos em Igarassu, em Pernambuco, caso investigado pela Divisão de Homicídios Metropolitana Norte (DHMN/PCPE).

Extorsão



Além dos homicídios e do tráfico de drogas, a organização também é investigada por práticas de extorsão contra os próprios integrantes do grupo.

Conforme a apuração, pessoas que ficavam devendo drogas à organização eram pressionadas a entregar bens para quitar os débitos. Em alguns casos, familiares dos devedores também eram alvo das cobranças.

A investigação identificou ainda que integrantes do grupo eram utilizados para ocultar o patrimônio obtido com as atividades criminosas. Bens e valores não eram registrados diretamente em nome das lideranças, numa tentativa de dificultar a identificação da origem do patrimônio e a responsabilização dos envolvidos. A Polícia Civil também conseguiu o bloqueio de R$ 800 mil vinculados aos investigados.

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