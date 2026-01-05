A- A+

Estradas e rodovias Operação Rodovida Ano Novo: PRF divulga balanço da ação em Pernambuco Entre os dias 30 de dezembro a 4 de janeiro, foram registrados 50 sinistros, 52 pessoas feridas e seis mortas, quatro a mais do que no ano passado.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) de Pernambuco divulgou, no final da manhã desta segunda-feira (5), o balanço da Operação Rodovida Ano Novo. Entre os dias 30 de dezembro e 4 de janeiro, foram registrados 50 sinistros, que deixaram 52 pessoas feridas e seis mortas, quatro a mais do que no ano passado.

Com o aumento na movimentação de veículos nas rodovias que levam ao litoral e ao interior de Pernambuco, a fiscalização intensificada, bem como as ações educativas, já fazem parte do protocolo de ações da PRF no estado.

Neste ano, além dos óbitos, o número de sinistros e feridos também aumentou. Na operação Ano Novo anterior, foram atendidos 46 sinistros, com 47 feridos e duas mortes.

Sinistros

De acordo com o relatório da PRF, um dos sinistros mais graves aconteceu na quinta-feira (1º), na BR 407, em Petrolina. Um casal que empurrava uma bicicleta foi atropelado por um carro e faleceu no local. O motorista deixou o local antes da chegada da viatura, mas a placa do veículo foi localizada e pode ajudar a identificar o envolvido.

A PRF informou também que, durante os seis dias da operação, foram fiscalizados 3.384 veículos e 4.594 pessoas. A ação resultou na emissão de 2.164 autuações, com destaque para o registro de 827 imagens de veículos com excesso de velocidade, 119 autuações por ultrapassagens indevidas, 79 pelo não uso do cinto de segurança, 29 pela falta da cadeirinha e 14 pela ausência do capacete nas motocicletas.

Ainda segundo a PRF, a fiscalização da condução sob efeito de álcool foi uma das frentes mais rigorosas da operação. A ação contou com o suporte de equipes posicionadas em pontos estratégicos e realizou 3.011 testes com o bafômetro, que resultaram em 22 autuações e duas prisões de condutores sob efeito de álcool.

Durante os seis dias da operação, foram fiscalizados 3.384 veículos e 4.594 pessoas. Foto: Divulgação/PRF.

Fiscalização

As ações de educação para o trânsito, conforme a instituição, alcançaram 3.367 pessoas através de ações do Cinema Rodoviário e de fiscalização dirigida. Também foram prestados 94 auxílios a motoristas que tiveram problemas durante a viagem. Para prevenir colisões graves, foram retirados 104 animais de grande porte das rodovias, principalmente cavalos.

As ações de combate ao crime resultaram em três veículos recuperados, 121 m³ de madeira ilegal apreendidos e 30 pessoas detidas por diversos crimes. Destacam-se uso de documento falso, receptação, crimes ambientais e por cumprimento de mandados de prisão, sendo dois por homicídio.

Durante a operação, foram recolhidos 252 veículos irregulares e 173 Certificados de Registro e Licenciamento de Veículo (CRLVs).

