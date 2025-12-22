A- A+

FIM DE ANO Operação Rodovida Natal: PRF reforça a fiscalização em rodovias federais de Pernambuco Ações educativas, fiscalizações e combate ao crime serão intensificadas nas vias do estado até o domingo (28)

Com o aumento da movimentação de veículos e passageiros durante o período de final de ano, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) inicia a Operação Rodovida Natal em rodovias federais de Pernambuco a partir desta terça-feira (23).

Serão intensificadas ações educativas, fiscalizações e combate ao crime até o domingo (28), com o objetivo de garantir mais segurança para quem viaja na época festiva.

Embriaguez ao volante, excesso de velocidade e o uso irregular de motocicletas estarão no foco da operação, que ocorre em todo o estado nas principais vias que levam ao interior e ao litoral pernambucano.

Durante as abordagens, também serão verificados o uso do cinto de segurança, cadeirinha para crianças e do capacete nos motociclistas.

Itens que, apesar de serem obrigatórios, são constantemente neglicenciados e acabam não sendo utilizados por muitas pessoas.



Entre janeiro a novembro deste ano, a PRF emitiu 3.785 autuações pelo não uso do cinto de segurança, sendo 2.233 flagrantes em passageiros e 1.552 em motoristas.

Polícia Rodoviária Federal intensifica fiscalização neste fim de ano | Foto: PRF/Divulgação

Transporte de crianças

De acordo com a legislação de trânsito, o bebê-conforto deve ser utilizado até um ano; de um a quatro anos, a cadeirinha; e de quatro a sete anos e meio, o assento de elevação.

Crianças com menos de dez anos ou com altura inferior a 1,45 metro devem ser transportadas no banco de trás com o cinto de segurança.

A falta do dispositivo adequado é uma infração gravíssima, no valor de R$ 293,47, e o motorista só poderá seguir viagem após providenciar o equipamento.

A fiscalização dos dispositivos de retenção para crianças resultou em 759 autuações de janeiro a novembro deste ano.

Capacete

Já a fiscalização da falta de capacete em motocicletas também foi intensificada e resultou em 2.818 autuações nas rodovias federais de Pernambuco no mesmo período.

Confira as dicas de segurança para o período de fim de ano:

Verifique a validade da documentação pessoal e do veículo;

Faça uma revisão nos principais itens do veículo;

Descanse bem antes de dirigir;

Respeite os limites de velocidade de cada trecho;

Só ultrapasse em locais permitidos e com segurança;

Jamais misture bebida e direção;

Em caso de emergência em rodovia federal, ligue 191.

