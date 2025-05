A- A+

SEGURANÇA Operação São João 2025: SDS inicia planejamento para garantir a segurança durante festas juninas Com objetivo de repetir o êxito das ações realizadas em 2024, as Forças Policiais de Pernambuco estiveram reunidas com representantes dos municípios de Caruaru, Gravatá e Bezerros

A Secretaria de Defesa Social (SDS) iniciou o planejamento integrado da Operação São João 2025, visando a garantir a segurança da população durante uma das festas mais tradicionais de Pernambuco.

Sob o comando da secretária-executiva da SDS, Dominique de Castro Oliveira, Forças Policiais se reuniram na última terça-feira (6), junto com representantes das prefeituras de Caruaru, Gravatá e Bezerros - principais destinos turísticos do interior nesta época do ano.

Durante o encontro, que aconteceu no Centro Integrado de Comando e Controle Estadual (CICCE), foram discutidas estratégias a serem executadas nos eventos ao longo do período junino, que atraem, a cada ano, milhares de pernambucanos e turistas de outros locais do Brasil e também do mundo.

Além da segurança, temas como mobilidade, datas e atrações das festas também foram discutidos, visando ao planejamento estratégico integrado entre o estado e os municípios.

“O São João não é apenas uma festa tradicional, como também uma das maiores e mais simbólicas do calendário de eventos de todo o estado de Pernambuco. Por isso, temos uma atenção especial e reunimos não apenas os integrantes das nossas Operativas, como também os órgãos parceiros e demais atores públicos e privados da capital e do Interior, com objetivo de alinharmos conjuntamente as ações. A chave do sucesso é o planejamento integrado e antecipado, reforçado ainda mais com o uso de equipamentos tecnológicos”, pontuou Dominique de Castro.

