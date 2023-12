A- A+

A Polícia Federal em Pernambuco deflagrou, na manhã desta quinta-feira (21), a Operação São Nicolau para combater crimes de armazenamento e distribuição de material contendo exploração sexual infantil na internet e estupro de vulneráveis.

Os policiais cumpriram, nesta quinta-feira, dois mandados de busca e apreensão no Recife e em Jaboatão dos Guararapes. As mídias arrecadadas devem ajudar nas investigações a identificar as vítimas e obter provas dos crimes apurados.

"Os crimes de armazenamento e distribuição de material contendo exploração sexual infanto-juvenil estão previstos nos arts. 241-A e 241-B da Lei 8.069/90 (Estatuto da Criança e do Adolescente) e possuem penas de reclusão de 1 (um) a 4 (quatro) anos para o armazenamento e reclusão de 03 (três) a 06 (seis) anos para distribuição. Já o estupro de vulnerável, previsto no art. 217-A do Código Penal, com pena de reclusão, de 8 (oito) a 15 (quinze) anos", expolicou a Polícia Federal por meio de nota.

Veja também

