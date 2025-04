Operação Scanner combate o crime contra a vida e patrimônio

A- A+

Com objetivo de combater os crimes contra a vida e contra o patrimônio, na Zona Norte do Recife, foi realizada, na última terça-feira (15), a Operação Scanner, capitaneada pelo 11º BPM, mas que contou também com a participação da CIPMoto, Grupamento Tático Aéreo (GTA) e da CTTU.

Foram contemplados os bairros da Jaqueira, Tamarineira, Poço da Panela, Apipucos, Dois Irmãos, Macaxeira, Casa Amarela, Dois Unidos e Passarinho. A iniciativa teve como ponto de encontro o Quartel do Comando Geral, no Derby, e foi realizada através de pontos de bloqueio e rondas com abordagens a pessoas e veículos, monitorados por helicóptero.

A operação resultou em abordagens a 192 pessoas, 62 veículos e 70 motos. 116 celulares foram consultados e seis motos foram recolhidas, assim como um carro.

