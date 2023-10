Operação Segurança: a quatro meses do Carnaval, SDS-PE inicia reuniões para definir estratégias

A- A+

Para garantir a segurança e o bem-estar dos foliões em Pernambuco, o planejamento da Operação Segurança para o Carnaval 2024 já está em andamento.

A secretária executiva de Defesa Social (SDS), Dominique de Castro Oliveira, juntamente com representantes de todas as operativas da SDS, realizaram, nessa segunda-feira (2), a primeira reunião para definir as diretrizes e estratégias iniciais do plano. Esse primeiro encontro acontece a quatro meses do Carnaval do próximo ano.

A Operação Segurança é dividida em três fases distintas: pré-Carnaval, Carnaval e pós-Carnaval. Durante a primeira reunião, foram discutidas questões fundamentais relacionadas ao funcionamento de cada uma dessas fases.

O tenente-coronel PM Marcelo Santos, um dos responsáveis pelo Grupo de Trabalho da SDS, enfatizou a importância deste momento de planejamento operacional.

"Tudo é determinado agora, nesta fase de planejamento operacional. É essencial que tenhamos um plano sólido para garantir a segurança de todos os foliões durante as festividades carnavalescas", declarou.

Além disso, foi anunciado que a próxima reunião, cuja data ainda será divulgada, contará com a participação de representantes de algumas prefeituras e convidados parceiros da SDS.

A secretária executiva de Defesa Social (SDS) destacou a importância de abranger todas as áreas do estado. "O Carnaval não é apenas na Região Metropolitana. Temos um Carnaval forte e multicultural. Um Carnaval bastante expressivo que merece toda atenção. É uma operação que movimenta todo o Estado", enfatizou.

