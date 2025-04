A- A+

Feriadão Com reforço na segurança das praias da RMR, Corpo de Bombeiros inicia Operação Semana Santa Olinda, Recife e Jaboatão receberão aumento no número de guarda-vidas e embarcações

Com reforço no monitoramento e ações de prevenção nas praias do Recife e de Olinda e Jaboatão dos Guararapes, na Região Metropolitana, o Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco (CBMPE) ativou a Operação Semana Santa.

O esquema de prevenção e de segurança da corporação foi iniciado na última sexta-feira (11) e segue até a próxima segunda-feira (21), feriado de Tiradentes.

Durante o período, o Grupamento de Bombeiros Marítimos (GBMar) atuará com uma média de 14 postos distribuídos no litoral na Região Metropolitana do Recife — sendo 10 fixos e 4 móveis (embarcações).



As equipes estão posicionadas em pontos estratégicos, com rondas programadas nos horários de maior movimentação e de acordo com a tábua das marés.

“Além de garantir uma resposta rápida em situações de emergência, as equipes também irão reforçar o trabalho educativo, orientando os banhistas sobre os cuidados necessários para prevenir incidentes no mar”, declarou o comandante do GBMar, coronel Wagner Pereira.

Em caso de emergência, os banhistas podem procurar os postos de guarda-vidas ou acionar o Corpo de Bombeiros pelo telefone 193.

Dicas de segurança

Confira orientações CBMPE de prevenção e cuidados na praia:

Prevenção de afogamentos:

• Nunca deixe crianças sozinhas na água;

• Observe as sinalizações com bandeiras e siga as orientações dos guarda-vidas;

• Evite nadar em áreas não supervisionadas;

• Não entre no mar após consumir bebidas alcoólicas;

• Dê preferência a locais com barreiras naturais, como pedras e corais.

Com crianças:

• Vista-as com roupas coloridas e fáceis de identificar;

• Converse com elas sobre os riscos do mar;

• Mantenha vigilância constante;

• Não consuma álcool enquanto cuida dos pequenos.

Prevenção de ataques de tubarão:

• Evite o banho de mar em locais com placas de advertência;

• Não entre no mar ao amanhecer ou anoitecer;

• Evite banhos se estiver com ferimentos ou sangramentos;

• Afaste-se de áreas com águas turvas ou desembocaduras de rios;

• Não use objetos brilhantes e chamativos.



