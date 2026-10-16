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Investigação Operação Sinalagma mira rede criminosa com atuação em quatro estados Investigação apura tráfico de drogas, lavagem de dinheiro e vazamento de informações policiais; ação cumpriu mandados em Pernambuco, no Pará e em Brasília

A Polícia Civil de Pernambuco (PCPE) prendeu, na quarta-feira (15), a delegada paraense Maria Virgínia Grimwood Pinto, suspeita de repassar informações sigilosas a integrantes do Primeiro Comando da Capital (PCC) em troca de vantagens financeiras.

A prisão ocorreu em Brasília, durante a Operação Sinalagma, que investiga uma organização criminosa envolvida em tráfico de drogas, lavagem de dinheiro e corrupção de agentes públicos.

No Recife, outro suspeito foi preso em um apartamento de luxo no Cais José Estelita, no bairro do Cabanga, na área central da cidade.

A operação também cumpriu mandados de busca e apreensão em Belém, na residência da delegada e em seu gabinete na Divisão de Polícia Administrativa (DPA).

As informações sobre a Operação Sinalagma foram apresentadas na manhã desta sexta-feira (16), na sede da PCPE, no bairro da Boa Vista, área central do Recife, pelos delegados Ney Luiz, titular do Denarc; Ivaldo Pereira, gestor da Diretoria Integrada Especializada (Diresp); e Flávio Vieira, adjunto do Denarc.

A ação contou com a participação do Grupo de Atuação Especial no Combate ao Crime Organizado (Gaeco) do Ministério Público do Pará (MPPA), da Divisão de Repressão a Furtos de Cargas (DECIRF) e de forças policiais dos dois estados.

De acordo com o delegado Ney Luiz, titular da 1ª Delegacia de Repressão ao Narcotráfico (Denarc), a investigação começou após a prisão de Renato Henrique do Carmo, conhecido como “Gordão”, em 14 de janeiro de 2025, em Muro Alto, em Ipojuca, na Região Metropolitana do Recife (RMR).

Apontado como uma das lideranças do PCC, ele tinha um mandado de prisão expedido pela Justiça de São Paulo e foi localizado em Pernambuco após deixar o Pará.

“Foi quando a gente acabou descobrindo a participação de uma delegada do Pará, e também de outros agentes públicos da polícia do Pará, que estaria atuando em conjunto com com esse com esse criminoso”, afirmou Ney Luiz.

Segundo o delegado, a apuração identificou indícios de que o investigado atuava em Pernambuco em benefício da facção e mantinha conexões com o tráfico de drogas no Pará, Amazonas e Acre.

A investigação também apontou que a relação entre ele e Maria Virgínia começou em 2024, no Pará, antes de o suspeito se estabelecer em Pernambuco.

A conexão teria começado após uma ocorrência envolvendo uma suposta batida de carro, registrada pela delegada. Conforme Ney Luiz, o homem utilizava um documento falso, mas foi liberado após ser conduzido à delegacia.

A polícia investiga se a situação foi criada para justificar a abordagem e facilitar a liberação do suspeito, hipótese ainda não confirmada.

Vazamento de informações

De acordo com os delegados, a investigação identificou conversas nas quais a delegada supostamente se comprometia a consultar sistemas policiais e repassar informações sigilosas ao investigado.

Em contrapartida, ela teria recebido pagamentos e outros benefícios.

“Ela consultava os sistemas policiais da Polícia Civil do Pará e repassava informações sigilosas para ele. Ela repassava informações para ele e ele realizava pagamentos para ela”, declarou o delegado.

A apuração identificou uma transferência via Pix de R$ 50 mil destinada à delegada, além de indícios de que o suspeito custeou viagens para ela, inclusive a Pernambuco.

De acordo com a polícia, as conversas também indicariam a oferta de apoio institucional ao investigado.

A investigação identificou movimentações financeiras de aproximadamente R$ 14 milhões relacionadas ao esquema criminoso.

O titular da Denarc esclareceu que os recursos estariam ligados à atuação do grupo no tráfico de drogas em diferentes estados.

“Há indícios de que eles estariam movimentando recursos financeiros envolvendo o tráfico de drogas no estado do Pará, do Amazonas e também no no Acre”, afirmou o delegado.

Durante a prisão no Recife, os policiais apreenderam três relógios de luxo, cuja autenticidade ainda precisa ser confirmada, avaliados entre R$ 300 mil e R$ 500 mil cada. Também foram apreendidas joia estimadas entre R$ 20 mil e R$ 30 mil.

A PCPE informou que suspeito dizia ser investidor e afirmava aplicar recursos na bolsa de valores e em outras modalidades financeiras.

A polícia também encontrou um caderno com anotações de valores semelhantes aos anteriores e segue apurando a possível utilização de empresas, contas bancárias de terceiros e documentos falsos para movimentar dinheiro e ocultar patrimônio.

No âmbito da operação, foi determinado o bloqueio de bens móveis, imóveis e ativos financeiros de pessoas físicas e jurídicas até o limite de R$ 14,95 milhões.

Investigação

Deflagrada em 15 de outubro, a Operação Sinalagma teve 11 alvos e resultou no cumprimento de 11 mandados de busca e apreensão e três mandados de prisão temporária, segundo dados da Polícia Civil.

Além da delegada e do suspeito preso no Recife, um terceiro investigado, que já estava no sistema prisional do Pará, teve o mandado cumprido.

A apuração envolve suspeitas de tráfico de drogas, lavagem de capitais, corrupção ativa e passiva, violação de sigilo funcional e falsidade ideológica.

A Polícia Civil pretende aprofundar a análise das conexões financeiras e dos possíveis favorecimentos institucionais para esclarecer a extensão da rede criminosa e a participação de outros envolvidos.

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