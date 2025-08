A- A+

CAMINHO DO NORTE Operação contra suspeitos de roubo e tráfico de drogas cumpre 49 mandados em Pernambuco e no Pará Quadrilha também é investigada pelos crimes de lavagem de dinheiro, receptação e adulteração de sinal identificador de veículo; mandados são cumpridos em 12 cidades

Uma operação da Polícia Civil de Pernambuco, desencadeada na manhã desta terça-feira (5), mira uma organização criminosa suspeita de roubo, receptação, lavagem de dinheiro, adulteração de sinal identificador de veículo automotor e tráfico de drogas.

Chamada de "Caminho do Norte", a ação cumpre um total de 49 mandados, sendo 16 de prisão e 33 de busca e apreensão domiciliar, além de ordens judiciais de sequestro de bens e bloqueio de ativos financeiros.

Os mandados são cumpridos em 10 cidades de Pernambuco — Recife, Paulista, Camaragibe, Abreu e Lima, Limoeiro, Bom Jardim, Surubim, Buenos Aires, Araçoiaba e Condado — e em outras duas no estado do Pará: Itaituba e Novo Progresso.

De acordo com a Polícia Civil de Pernambuco, os presos e materiais apreendidos no estado estão sendo levados para a sede do Departamento de Repressão aos Crimes Patrimoniais (Depatri), no bairro de Afogados, Zona Oeste do Recife.

Imagens já divulgadas pela Polícia Civil de Pernambuco mostram parte do cumprimento da operação. Em uma delas, é possível ver uma garagem com três carros. Em outra, um dos suspeitos sendo preso em casa.

Carros apreendidos durante cumprimento da Operação Caminho do Norte | Foto: Polícia Civil de Pernambuco/Divulgação

Um dos alvos sendo preso durante a operação | Foto: Polícia Civil de Pernambuco/Divulgação



As investigações, que começaram em março de 2023, foram assessoradas pela Diretoria de Inteligência da Polícia Civil de Pernambuco (Dintel) e pelo Laboratório de Tecnologia contra Lavagem de Dinheiro (LAB/LD). O Grupamento Tático Aéreo (GTA) da Secretaria de Defesa Social de Pernambuco (SDS-PE) e a Polícia Civil prestaram apoio.

Um total de 180 policiais civis participaram da execução de operação, sob a presidência do delegado Bruno de Ugalde, titular da Delegacia de Polícia de Roubos e Furtos de Veículos (DPRFV), unidade integrante do Depatri.



