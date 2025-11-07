A- A+

Juntos pela Segurança Operação Têxtil 2025: SDS intensificará policiamento no Polo de Confecções do Agreste As ações das forças policiais do estado planejadas para o período seguem até o dia 30 de dezembro

A Secretaria de Defesa Social (SDS) deflagrou uma das maiores ações de segurança no Agreste de Pernambuco.



A Operação Têxtil 2025, lançada através das Operativas da SDS na última quinta-feira (6), dá início ao reforço do policiamento nos municípios que compreendem o Polo de Confecções do Agreste: Santa Cruz do Capibaribe, Toritama e Caruaru. As ações estratégicas e articuladas das forças policiais do estado planejadas para o período seguem até o dia 30 de dezembro.

Parte do programa o Juntos pela Segurança, a iniciativa conta com ações preventivas e de combate à criminalidade tanto nas áreas do Polo de Confecções e entornos, quanto nas principais rodovias e vias de acesso.

O investimento em segurança para a operação é de R$ 526.860, que será utilizado para disponibilizar 2.927 jornadas extras, das quais 2.410 para a Polícia Militar, 385 para a Polícia Civil, 84 para o Corpo de Bombeiros, 28 para a Polícia Científica e 20 para o Grupamento Tático Aéreo (GTA).

Segurança

O secretário da SDS, Alessandro Carvalho, destacou que o "comércio fica ainda mais aquecido nas tradicionais feiras de Santa Cruz do Capibaribe, Toritama e Caruaru ao final de cada ano, com um público bastante expressivo circulando nos polos de confecção entre os meses de novembro e dezembro".

"Por isso, realizamos um incremento no policiamento, com objetivo de ampliar a nossa capacidade de resposta, reprimindo a criminalidade não apenas nos principais corredores de circulação, como também nos entornos e vias de acesso, garantindo a proteção de moradores, comerciantes e os turistas que visitam a região”, declarou o secretário.

A operação de segurança é realizada de maneira integrada e coordenada entre as Operativas da SDS, com o apoio de parceiros como a Polícia Rodoviária Federal (PRF); o Departamento de Polícia Rodoviária Federal (DPRF); as secretarias de segurança municipais; as guardas e órgãos de trânsito municipais; as defesas civis municipais e os órgãos de ordenamento e controle urbano; dentre outros.

Polícia Militar

Em Caruaru, as ações da Polícia Militar serão reforçadas por corpo efetivo extra (motorizado e a pé), de forma diuturna, nos dias de feira (quintas-feiras, sextas-feiras e 24 de dezembro), tanto do 4º BPM quanto do 1º Batalhão Integrado Especializado (BIEsp).

Em Santa Cruz do Capibaribe, a operação acontece nas proximidades do Moda Center e nas rodovias de acesso, com utilização do efetivo do 24º BPM, além do 1º BIEsp, do Regimento de Polícia Montada (RPMon) e do Batalhão de Polícia Rodoviária Estadual (BPRv).

O mesmo efetivo também é empregado em Toritama, das 7h às 15h das quintas-feiras, no Parque da Feira. As rodovias de acesso aos municípios recebem reforço mediante lançamento de guarnições extras do 15º BPM, 21º BPM, 22º BPM, 5ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM) e 8ª CIPM.

"A Polícia Militar também estará com o efetivo ordinário, trabalhando nos setores prioritários, que são os setores das feiras propriamente ditas, com policiamento a pé, e nas áreas adjacentes com cavalaria, motocicletas, viaturas, além do policiamento que será feito nas grandes margens viárias. Então, praticamente, todas as áreas integradas de segurança e batalhões da polícia militar estarão envolvidos diretamente ou indiretamente para dar segurança a quem vem participar das feiras ", detalhou o Coronel Adiel Serafim, diretor integrado da Polícia Militar.

Iniciativa conta com ações preventivas e de combate à criminalidade tanto nas áreas do Polo de Confecções e entornos, quanto nas principais rodovias e vias de acesso. Foto: Divulgação/SDS.

Polícia Civil

Já a Polícia Civil atua na Capital do Forró a partir do Núcleo de Segurança da Feira da Sulanca, com policiais escalados para confecção de Boletins de Ocorrência e ações de orientação preventiva ao público, nas quintas-feiras, das 12h às 22h, e nas sextas-feiras das 05h às 12h. Outros procedimentos serão encaminhados ao plantão da 90ª Circunscrição de Caruaru.

Em Santa Cruz do Capibaribe, está instalada uma Delegacia Provisória no Parque das Feiras, com atendimento ao público e registro de ocorrências, como também há reforço na 17ª Delegacia Seccional (Desec).

A 129ª Circunscrição de Toritama realizará atendimento ao público em geral e procedimentos de Polícia Judiciária, com foco no enfrentamento à criminalidade interna e externa ao Parque das Feiras. O município também conta com uma Delegacia Móvel.



Bombeiros

O Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco (CBMPE) reforça a segurança e a resposta a emergências com prevenção de incêndios, acidentes e situações de pânico, diante do aumento do público, do fluxo de veículos e da presença de estruturas temporárias e grandes volumes de tecidos nas feiras e centros comerciais.

As ações incluem ainda vistorias técnicas, combate a incêndio, salvamento e Atendimento Pré-Hospitalar (APH), assegurando a preservação da vida, do meio ambiente e do patrimônio, sem prejuízo dos serviços regulares da Corporação.

Polícia Científica

A Polícia Científica está a postos para realizar investigações técnicas, perícias e análises científicas em casos criminais, permitindo uma maior celeridade nos encaminhamentos das ocorrências, enquanto que o Grupamento Tático Aéreo (GTA) monitora as áreas dos polos têxteis e rotas de deslocamento por meio do patrulhamento aéreo, bem como é responsável por coordenar a operação drone.

Veja também