SEGURANÇA Operação Têxtil: SDS reforça policiamento nas feiras de Caruaru, Toritama e Santa Cruz do Capibaribe Foco é na movimentação de fim de ano. Aumento do efetivo vai durar até o fim do ano, segundo a pasta

As feiras de Caruaru, Toritama e Santa Cruz do Capibaribe, no Agreste de Pernambuco, terão o policiamento reforçado até 31 de dezembro. A iniciativa da Secretaria de Defesa Social (SDS) seguirá até 31 de dezembro e foi intitulada Operação Têxtil 2023.

A SDS afirmou que serão disponibilizadas 1.176 diárias para policiais militares, 372 para policiais civis, 280 para Corpo de Bombeiros, 32 para Polícia Científica e 160 para o Grupamento Tático Aéreo (GTA).

Equipes das forças de segurança atuarão nos dias de feiras nesses municípios de forma ampliada. Uma aeronave do GTA irá monitorar o perímetro do polo têxtil e rotas de deslocamentos dos turistas, bem como irão atuar em buscas de atividades criminosas ou emergências.

"O policiamento vai atuar de maneira estratégica para prevenir e reprimir crimes não apenas nos polos de confecção, mas também nas vias de acesso, como as rodovias PE-160, PE-145, PE-120, PE-90 e, numa parceria com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), na BR-104. Vamos atuar de forma integrada para que comerciantes, clientes, turistas e moradores circulem com tra quilidade”, destaca a secretária executiva Dominique de Castro Oliveira.

Para agilizar a investigação criminal, a Polícia Civil instalou duas Delegacias Móveis em Toritama e Santa Cruz do Capibaribe.

