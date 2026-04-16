Operação Tiradentes foca na fiscalização de motocicletas em Pernambuco

A- A+

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) inicia nesta sexta-feira (17) a Operação Tiradentes 2026. O objetivo é promover ações até o dia 21 de abril para prevenir a violência no trânsito, melhorar a mobilidade e reforçar o combate ao crime.



A operação acontece por conta da previsão de aumento no fluxo de veículos nas rodovias federais de Pernambuco em mais um feriado prolongado, com o crescimento de viagens para as praias do litoral pernambucano, passando pela BR-101 Norte e Sul



A PRF informou que irá reforçar a fiscalização nos locais onde mais tem ocorrido sinistros graves nessa rodovia, que concentra os principais pontos críticos do estado. As BRs 232, 116 e 428, que cortam o Agreste e o Sertão, também terão uma atenção especial do órgão nesse período.



“Excesso de velocidade, embriaguez ao volante, uso irregular de motocicletas e ultrapassagens estarão no foco da fiscalização. Nas abordagens, as equipes irão verificar se a documentação do motorista e do veículo estão em dia, se todos utilizam o cinto de segurança e os dispositivos de retenção para crianças, além de convidar o condutor a realizar o teste do bafômetro”, informou a PRF, em nota.





Motos



Sinistros envolvendo motocicletas também ganharam atenção especial da PRF. Fatores como a falta de atenção, transitar pelo corredor entre veículos e excesso de velocidade contribuem para a gravidade das lesões.



No ano passado, foram registrados 1649 sinistros envolvendo motocicletas nas rodovias federais de Pernambuco, que resultaram em 2007 feridos e 177 mortes. Em 2024, foram atendidos 1757 sinistros desse tipo, que deixaram 2217 pessoas feridas e 174 mortas.



Já entre janeiro e março de 2026, foram registrados 458 colisões envolvendo motocicletas, com 586 feridos e 43 mortes. Isso representa mais da metade dos sinistros nas rodovias federais de Pernambuco e praticamente metade das mortes, tendo em vista que no mesmo período deste ano foram atendidos 815 sinistros, com 935 feridos e 88 mortes.

Veja também