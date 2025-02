Polícia Civil deflagra Operação "Together", contra suposta "rachadinha" em gabinete de ex-vereadora

A- A+

A Polícia Civil de Pernambuco deflagrou, na manhã desta terça-feira (25), uma operação batizada de “Together”. O alvo é a suposta organização criminosa suspeita de praticar o crime de peculato, que é a apropriação de bens ou valores por servidores públicos.

Entre os investigados, estaria a ex-vereadora do Recife Elaine Cristina. Embora a política não tenha confirmado o envolvimento da parlamentar no caso, o PSOL, partido ao qual ela é filiada, divulgou nota informando que está acompanhando com atenção as investigações.

Na nota, a legenda afirma que a ex-vereadora “não ocupa mais mandato e não está mais organicamente envolvida na construção do PSOL”. O partido informou ainda que, diante das denúncias, um processo interno encontra-se em andamento na Comissão de Ética nacional.

Elaine Cristina é investigada pela prática de “rachadinha” - desvio de parte dos salários de assessores por políticos - em seu gabinete na Câmara Municipal do Recife. A reportagem da Folha de Pernambuco procurou a ex-vereadora para esclarecimentos, mas não obteve resposta.

Operação

A operação “Together” está sendo conduzida pela 1ª Delegacia de Combate à Corrupção, unidade integrante do Departamento de Repressão à Corrupção e ao Crime Organizado (DRACCO). Para a execução, foram empregados 150 policiais civis, entre agentes, delegados e escrivães.

Nesta terça-feira, estão sendo cumpridos 17 mandados de busca e apreensão domiciliar, todos expedidos pelo Juízo da Vara dos Crimes contra a Administração Pública e a Ordem Tributária da Capital.



Confira a nota completa divulgada pelo PSOL sobre o caso:

O PSOL acompanha com atenção as investigações que envolvem a ex-vereadora Elaine Cristina e reafirma seu compromisso com a ética e a transparência na política. O partido defende que toda denúncia deve ser apurada com rigor, garantindo o devido processo legal, a ampla defesa e o contraditório.

Elaine Cristina não ocupa mais mandato e não está mais organicamente envolvida na construção do PSOL. No entanto, diante de denúncias anteriores, a legenda já encaminhou um processo interno sobre as informações divulgadas, que atualmente encontra-se em andamento na Comissão de Ética nacional. O partido seguirá avaliando os desdobramentos do caso e tomará as medidas cabíveis conforme o avanço das investigações.

O PSOL não compactua com práticas ilícitas, como demonstra o nosso histórico, e seguirá atuando para que a política seja exercida com honestidade e compromisso com o interesse público. Temos a compreensão de que o Erário Público é composto pelo esforço do povo brasileiro e, portanto, deve ser zelado com todo rigor e justiça.

