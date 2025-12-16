A- A+

Justiça Operação Unha e Carne 2: PF mira Rodrigo Bacellar com novo mandado de buscas Além das buscas contra Bacellar, a PF prendeu o desembargador federal Macário Ramos Júdice Neto, do Tribunal Regional Federal da 2ª Região (TRF-2), detido em casa na Barra da Tijuca

A Polícia Federal deflagrou nesta terça-feira a 2ª fase da Operação Unha e Carne, que apura o vazamento de informações sigilosas da Operação Zargun para integrantes do Comando Vermelho. Um dos principais alvos desta etapa é o deputado estadual licenciado Rodrigo Bacellar (União Brasil), presidente afastado da Alerj e deputado licenciado, que voltou a ser centro de buscas. Mandados também foram cumpridos no Espírito Santo.

Além das buscas contra Bacellar, a PF prendeu o desembargador federal Macário Ramos Júdice Neto, do Tribunal Regional Federal da 2ª Região (TRF-2), detido em casa na Barra da Tijuca.

Esta é a segunda vez que Bacellar é atingido pela operação. Ele havia sido preso na fase inicial e solto na semana passada pelo plenário da Alerj, mas permanece sujeito a medidas cautelares impostas por Moraes: está afastado da presidência da Assembleia, usa tornozeleira eletrônica, deve se recolher à noite e permanecer em casa nos fins de semana e feriados.

Quem é o desembargador?

O desembargador Macário Júdice Neto é o relator do processo envolvendo Thiego Raimundo dos Santos, o TH Joias, ex-deputado estadual preso por ligação direta com o Comando Vermelho. Segundo a investigação, o magistrado teria atuado para beneficiar o grupo criminoso ao repassar dados sigilosos de procedimentos em andamento.

Ele voltou ao TRF-2 em 2023 após 17 anos afastado da magistratura. Seu primeiro afastamento ocorreu em 2005, em uma ação penal que investigava suposta venda de sentenças em conexão com a máfia dos caça-níqueis no Espírito Santo. Ele foi absolvido em 2015, mas seguiu fora do cargo devido a um processo administrativo disciplinar (PAD) que tratava do mesmo assunto.

Em 2022, o Conselho Nacional de Justiça julgou que o PAD havia extrapolado o tempo máximo para conclusão e determinou seu retorno. Mesmo assim, outro afastamento por improbidade permanecia vigente, até ser superado.

Em maio de 2023, com base na lista de antiguidade, o presidente do TRF-2 encaminhou ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva a indicação de Macário para assumir como desembargador federal. Ele tomou posse em cerimônia no gabinete da Presidência do tribunal.

