A- A+

FRAUDE Operação Vai que Cola mira suspeitos de fraudar Lei Paulo Gustavo e cumpre mandado em Pernambuco Em Pernambuco, agentes cumprem mandado de busca e apreensão em Jaboatão dos Guararapes, na Região Metropolitana do Recife

A Polícia Federal (PF) deflagrou nesta quinta-feira (16) a Operação Vai que Cola. O alvo é um grupo composto principalmente por agentes públicos suspeitos de desviar recursos públicos federais da Lei Paulo Gustavo.

A lei federal, que homenageia o humorista morto em 2021, vítima da covid-19, serve como fomento para produções culturais.

Em Pernambuco, agentes cumprem mandado de busca e apreensão em Jaboatão dos Guararapes, na Região Metropolitana do Recife (RMR) — a quantidade de mandados no estado não foi especificada.

Ao todo, a Operação Vai que Cola cumpre 19 mandados de busca e apreenssão. Além de Jaboatão dos Guararapes, as ordens judiciais também são para endereços em João Pessoa e Itapororoca, na Paraíba.

As investigações da PF mostram que o grupo criminoso teria articulado um esquema para desviar recursos da União destinados a projetos culturais.

Os criminosos usavam pessoas previamente indicadas para figurarem como beneficiárias dos editais da Lei Paulo Gustavo.

"Essas pessoas eram selecionadas e simulavam a execução dos projetos, mas, após o recebimento dos valores, repassavam parte dos recursos aos servidores públicos envolvidos, em evidente desvio de finalidade dos recursos federais", explicou a PF, em nota.

Ainda segundo a Polícia Federal, os investigados poderão responder pelos crimes de peculato, falsidade ideológica e associação criminosa.

Veja também