Qui, 15 de Janeiro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalquinta15/01/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
SEGURANÇA BALNEÁRIA

Operação Verão 2026: PMPE reforça esquema de segurança no Litoral de Pernambuco

Até 15 de março, as forças policiais vão intensificar o policiamento nas áreas próximas a praias e balneários, além de Fernando de Noronha

Reportar Erro
Agentes da Polícia Militar em ação na orla de Ponta de Pedras, em Goiana, Litoral Norte de Pernambuco.Agentes da Polícia Militar em ação na orla de Ponta de Pedras, em Goiana, Litoral Norte de Pernambuco. - Foto: SDS / Divulgação

A Polícia Militar de Pernambuco (PMPE) organizou um esquema de segurança nas praias do litoral de Norte a Sul do estado, além do Arquipélago de Fernando de Noronha.

A Operação Verão 2026 começou na abertura da alta estação, em 7 de setembro do ano passado, e segue até 15 de março, para garantir a segurança nas áreas. 

A ação vem reforçando o policiamento em áreas turísticas e balneários, com equipes da PMPE atuando de maneira mais intensa durante este período de altas temperaturas.

Leia também

• Sisu 2026 ofertará mais de 15 mil vagas em Pernambuco

• Polícia prende membros de quadrilha que atuava no tráfico e roubo de cargas em Pernambuco

• Pernambuco reabre seleção para contratação de professores de sociologia

Em janeiro, a Operação Verão 2026 contará com o reforço de 1.426 lançamentos de efetivo ordinário, policiais que atuam dentro da sua jornada normal de trabalho. Além disso, a operação também será intensificada com 1.767 diárias extras, referentes a jornadas em escala especial.

O policiamento será executado em diversas modalidades, incluindo patrulhamento a pé, ciclopatrulhas, motocicletas e viaturas. 

Toda a ação é coordenada pelas diretorias integradas Metropolitana (DIM), do Interior I (Dinter I) e Especializada (Diresp).

O investimento em segurança conta também com o apoio fundamental do Batalhão de Policiamento Turístico no Recife (BPTur), que vai atuar em áreas turísticas como Porto de Galinhas; a Operação Lei Seca, com fiscalização de trânsito nas principais vias de acesso ao litoral; e o Grupamento Tático Aéreo (GTA), que realizam sobrevoos em toda a faixa litorânea.

“Esta iniciativa visa reforçar a segurança pública e a ordem social em todo o litoral pernambucano e no Arquipélago de Fernando de Noronha, garantindo um ambiente de tranquilidade para cidadãos e visitantes durante o período de férias e alta temporada, unindo lazer com segurança”, avaliou o coronel Hélio Santos, diretor-adjunto de Planejamento Operacional da PMPE.  

Uso de tecnologia
As equipes atuarão na prevenção de crimes patrimoniais e desordens, utilizando tecnologias como drones, E-Cop e o Sistema PM Conectado para monitoramento em tempo real das patrulhas no terreno.

O efetivo utilizará o uniforme operacional padrão com o diferencial do uso de pala laranja, para facilitar a identificação visual pelos turistas e cidadãos.

Principais pontos de lançamento por região

Recife e RMR
- Boa Viagem e Pina: lançamento de cinco duplas de policiamento a pé nos turnos manhã e noite, focando em pontos como o Parque Dona Lindu, Praça de Boa Viagem e Segundo Jardim;
- Piedade e Candeias, em Jaboatão: reforço com quatro duplas a pé, ciclopatrulhas e patrulhamento motorizado entre a Igrejinha de Piedade e o Mercado do Peixe;
- Olinda: foco na orla — Praça Duque de Caxias e Avenida Ministro Marcos Freire — com duplas a pé, ciclopatrulhas e motopoliciamento;
- Paulista, Igarassu e Itamaracá: atuação em Maria Farinha, Praia do Janga, Praia do Pilar, Jaguaribe e Forte Orange, utilizando duplas a pé, GTs extras e ciclopatrulhas.

Litoral Sul
- Porto de Galinhas: intenso policiamento no Centro, Letreiro, Rua das Sombrinhas e ruas adjacentes com duplas a pé e viaturas (BPTUR) em turnos alternados;
- Gaibu e Enseada dos Corais: patrulhamento de Orla com Guarnição Tática (GT);
- Tamandaré e Carneiros: lançamento de duplas a pé e GTs extras nas principais vias e proximidades da Igrejinha;
- Sirinhaém, Rio Formoso, Barreiros e São José da Coroa Grande: reforço na orla com duplas de POG e GTs extras para garantir o sossego e segurança dos banhistas.

Litoral Norte
- Pontas de Pedra, em Goiana: alocação de dois GTs extras diárias para cobrir a área de praia.

Fernando de Noronha
- Praia da Conceição: presença de duplas de policiamento a pé em turnos que cobrem das 8h às 19h.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter