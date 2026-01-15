A- A+

SEGURANÇA BALNEÁRIA Operação Verão 2026: PMPE reforça esquema de segurança no Litoral de Pernambuco Até 15 de março, as forças policiais vão intensificar o policiamento nas áreas próximas a praias e balneários, além de Fernando de Noronha

A Polícia Militar de Pernambuco (PMPE) organizou um esquema de segurança nas praias do litoral de Norte a Sul do estado, além do Arquipélago de Fernando de Noronha.

A Operação Verão 2026 começou na abertura da alta estação, em 7 de setembro do ano passado, e segue até 15 de março, para garantir a segurança nas áreas.

A ação vem reforçando o policiamento em áreas turísticas e balneários, com equipes da PMPE atuando de maneira mais intensa durante este período de altas temperaturas.

Em janeiro, a Operação Verão 2026 contará com o reforço de 1.426 lançamentos de efetivo ordinário, policiais que atuam dentro da sua jornada normal de trabalho. Além disso, a operação também será intensificada com 1.767 diárias extras, referentes a jornadas em escala especial.

O policiamento será executado em diversas modalidades, incluindo patrulhamento a pé, ciclopatrulhas, motocicletas e viaturas.

Toda a ação é coordenada pelas diretorias integradas Metropolitana (DIM), do Interior I (Dinter I) e Especializada (Diresp).

O investimento em segurança conta também com o apoio fundamental do Batalhão de Policiamento Turístico no Recife (BPTur), que vai atuar em áreas turísticas como Porto de Galinhas; a Operação Lei Seca, com fiscalização de trânsito nas principais vias de acesso ao litoral; e o Grupamento Tático Aéreo (GTA), que realizam sobrevoos em toda a faixa litorânea.

“Esta iniciativa visa reforçar a segurança pública e a ordem social em todo o litoral pernambucano e no Arquipélago de Fernando de Noronha, garantindo um ambiente de tranquilidade para cidadãos e visitantes durante o período de férias e alta temporada, unindo lazer com segurança”, avaliou o coronel Hélio Santos, diretor-adjunto de Planejamento Operacional da PMPE.

Uso de tecnologia

As equipes atuarão na prevenção de crimes patrimoniais e desordens, utilizando tecnologias como drones, E-Cop e o Sistema PM Conectado para monitoramento em tempo real das patrulhas no terreno.

O efetivo utilizará o uniforme operacional padrão com o diferencial do uso de pala laranja, para facilitar a identificação visual pelos turistas e cidadãos.

Principais pontos de lançamento por região



Recife e RMR

- Boa Viagem e Pina: lançamento de cinco duplas de policiamento a pé nos turnos manhã e noite, focando em pontos como o Parque Dona Lindu, Praça de Boa Viagem e Segundo Jardim;

- Piedade e Candeias, em Jaboatão: reforço com quatro duplas a pé, ciclopatrulhas e patrulhamento motorizado entre a Igrejinha de Piedade e o Mercado do Peixe;

- Olinda: foco na orla — Praça Duque de Caxias e Avenida Ministro Marcos Freire — com duplas a pé, ciclopatrulhas e motopoliciamento;

- Paulista, Igarassu e Itamaracá: atuação em Maria Farinha, Praia do Janga, Praia do Pilar, Jaguaribe e Forte Orange, utilizando duplas a pé, GTs extras e ciclopatrulhas.

Litoral Sul

- Porto de Galinhas: intenso policiamento no Centro, Letreiro, Rua das Sombrinhas e ruas adjacentes com duplas a pé e viaturas (BPTUR) em turnos alternados;

- Gaibu e Enseada dos Corais: patrulhamento de Orla com Guarnição Tática (GT);

- Tamandaré e Carneiros: lançamento de duplas a pé e GTs extras nas principais vias e proximidades da Igrejinha;

- Sirinhaém, Rio Formoso, Barreiros e São José da Coroa Grande: reforço na orla com duplas de POG e GTs extras para garantir o sossego e segurança dos banhistas.

Litoral Norte

- Pontas de Pedra, em Goiana: alocação de dois GTs extras diárias para cobrir a área de praia.

Fernando de Noronha

- Praia da Conceição: presença de duplas de policiamento a pé em turnos que cobrem das 8h às 19h.

