SEGURANÇA Operação Verão deverá reforçar policiamento em Olinda durante as prévias, afirma PMPE Ações de violência marcaram abertura das prévias nesta quinta-feira

O início das prévias de carnaval em Olinda nesta quinta-feira (7) foi marcado por cenas de violência na cidade histórica. Nas redes sociais, diversos pernambucanos e turistas registraram uma série de arrastões e furtos durante o ensaio do tradicional bloco da Pitombeira.

Para evitar as ações, a Polícia Militar de Pernambuco (PM-PE) informou que montou a ‘Operação Verão’, que deverá “reforçar as medidas de segurança em toda a orla e pontos turísticos da cidade de Olinda”, com rondas, abordagens e ações preventivas.

O esquema de segurança prevê que o policiamento seja distribuído no litoral e em outras áreas da cidade, o que, segundo a PM-PE, deverá permitir a agilidade no atendimento de ocorrências.

A operação contará ainda com o emprego de militares de outras unidades operacionais, incluindo a Diretoria Integrada Metropolitana (DIM) e a Diretoria Integrada Especializada (DIRESP). Questionada pela Folha de Pernambuco, a PM-PE informou que “não repassa o quantitativo por questões estratégicas”.

Além disso, a corporação afirmou ainda que a CIATur implementou, durante o feriado de 7 de Setembro, um “forte esquema de policiamento para assegurar a folia que marcou a abertura do verão no Sítio Histórico de Olinda, onde tradicionalmente acontece o desfile da Pitombeira”.

De acordo com a corporação, um “massivo policiamento a pé” foi colocado em pontos estratégicos das ladeiras e vias de acesso dos foliões. O entorno também foi “guarnecido por equipes motorizadas de todas as unidades especializadas da RMR, equipes a cavalo e emprego de cães policiais”. Drones e agentes de inteligência também teriam sido infiltrados na multidão.

A PM-PE destacou também que o “policiamento para o evento foi implementado com foco na prevenção e, para isso, foi dada atenção especial no posicionamento de patrulhas para inibir as ações de galeras, que costumeiramente agendam arruaças, arrastões e brigas”.

Cidade história recebe o “Sabadinho nas Ladeiras” neste final de semana

O esquema será colocado à prova novamente neste sábado (9). A partir das 13h, a Prefeitura de Olinda promove uma nova edição do “Sabadinho nas Ladeiras”, evento aberto ao público que será realizado na Rua de São Bento, próximo ao Mosteiro.

No local, o público poderá curtir a Feira de Economia Criativa Bora Bora que reúne artesanato, moda, gastronomia, decoração, artes gráficas, jardinagem e comercialização de produtos artesanais.

Além disso, a sede da Prefeitura de Olinda também estará aberta para receber os visitantes com uma visita guiada. Quem desejar participar deve fazer o cadastro por meio deste link.

CONFIRA A PROGRAMAÇÃO COMPLETA:

Feiras

- 13h às 19h – Bora Bora Feira de Economia Criativa – Arte, Moda, Gastronomia, Decoração, Artes Gráficas, Fotografias, Literatura, Saúde e Bem Estar, Jardinagem

- Feira de Vinil com Disco Avoador

Programação musical

- 14h às 16h – DJ

- 16h às 18h – Apresentação musical do Chorinho Roda Infinito

Atividade turística

- 14h às 14h20 - Visita Guiada, Exposição do Artista Bajado

- 15h às 15h20 - Visita Guiada, Exposição do Artista Bajado

- 16h às 16h20 - Visita Guiada, Exposição do Artista Bajado

Programação infantil

15h - Oficina de pontilhismo para crianças

