A- A+

SEGURANÇA MARÍTIMA "Operação Verão" dos Bombeiros começa nesta sexta (5); veja como se prevenir de acidentes no mar Diariamente, cerca de 90 guarda-vidas cuidam da segurança dos banhistas

Com apoio do helicóptero do Grupamento Tático Aéreo (GTA), de motos de salvamento aquático (MSA) e de botes infláveis de salvamento (BIS), o Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco deu início, nesta sexta-feira (5), à execução da ‘Operação Verão’, que emprega agentes para cuidar da segurança dos banhistas que vão ao litoral.

O lançamento aconteceu na praia de Piedade, em Jaboatão dos Guararapes, Região Metropolitana do Recife.

Apesar de atuar desde agora, o principal trabalho das equipes se dará nesse domingo, dia 7 de setembro. Por ser feriado, a data é marcada pela intensa movimentação no litoral.

Segundo a corporação, até março de 2026, cerca de 90 guarda-vidas vão atuar aos finais de semana para cuidar da segurança da população, desde a prevenção até o socorro, em casos de acidentes.

O CBMPE terá 17 postos de salva-vidas. Desse total, 13 serão fixos e quatro móveis, através de embarcações, nas orlas de Olinda, do Recife e de Jaboatão dos Guararapes.

'Operação Verão' vai até março de 2026 | Fotos: Davi de Queiroz/Folha de Pernambuco

'Operação Verão' vai até março de 2026 | Fotos: Davi de Queiroz/Folha de Pernambuco

'Operação Verão' vai até março de 2026 | Fotos: Davi de Queiroz/Folha de Pernambuco

'Operação Verão' vai até março de 2026 | Fotos: Davi de Queiroz/Folha de Pernambuco

De acordo com o diretor geral de operações da corporação, coronel Robson Roberto, além do feriado de 7 de setembro, Dia da Independência do Brasil, outra data com maior movimentação nas praias é o dia 1º de janeiro.

"A abertura do verão é no domingo, mas hoje nós estamos lançando a ‘Operação Verão’, que acontece todas as sextas, sábados e domingos. Nossos postos móveis, que se caracterizam por embarcações, estarão em Olinda, no Pina e em Piedade. Da última semana de dezembro até todo o mês de janeiro nós estaremos presentes [nas praias] todos os dias, bem como durante todo o mês de janeiro”, explica ele.

Prevenção

Robson aproveitou a entrevista à Folha de Pernambuco para dar dicas a quem vai curtir o final de semana em alguma praia do estado. Ele frisa que os banhistas precisam ter atenção redobrada durante o lazer.

“Se vierem com crianças, elas precisam estar orientadas a ficarem perto dos responsáveis. Sempre fiquem perto da faixa de areia, de preferência próximo a um posto guarda-vidas. Sigam também as orientações das nossas bandeirolas que indicam o local seguro para banho", diz.

Coronel Robson Roberto, diretor geral de operações do CBMPE | Foto: Davi de Queiroz/Folha de Pernambuco

"A gente sabe que nosso litoral tem riscos de incidentes com animais marinhos. Sigam as orientações dos guarda-vidas para que utilizem a praia com segurança e possam voltar para casa em paz”, indica ele.

Veja também