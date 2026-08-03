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Mobilidade Operação Volta às Aulas promove segurança viária no retorno das férias escolares nesta segunda (3) Recife e outras cidades da Região Metropolitana realizam atividades educativas nas proximidades de escolas da rede particular

Com a volta às aulas para os estudantes da rede particular de ensino marcada para esta segunda-feira (3), o fluxo do trânsito no Recife e na Região Metropolitana deve aumentar consideravelmente.

Para dar mais fluidez ao tráfego das cidades, operações especiais foram montadas no retorno das férias escolares.



Na capital pernambucana, a Autarquia de Trânsito e Transporte Urbano do Recife (CTTU) reforça as ações de segurança viária e no entorno de unidades de ensino já no primeiro dia de aula.



A partir das 7h da segunda, agentes e orientadores de trânsito estarão presentes nas proximidades das escolas para orientar motoristas, motociclistas, ciclistas e pedestres.

A operação reúne atividades de educação, fiscalização e engenharia de trânsito e será concentrada principalmente nos horários de entrada e saída das unidades de ensino.

“Esse segundo retorno dos estudantes é mais uma oportunidade para reforçarmos a importância de atitudes responsáveis no trânsito. O fluxo de veículos motorizados na via aumenta em torno de 25%, o que requer maior atenção dos condutores”, destaca Taciana Ferreira, presidente da CTTU.



O aumento da circulação de veículos e pedestres se dá especialmente nos bairros de Boa Viagem, Estância, Graças, Espinheiro e Várzea, onde há maior concentração de instituições educacionais.

Ações educativas também serão realizadas no retorno dos estudantes, com a presença dos personagens da Liga da CTTU e a capivara Méry Cristina.



Eles levarão orientações de forma lúdica para crianças e adultos que chegam as escolas de carro, bicicleta e a pé, reforçando a importância de ter atitudes seguras no trânsito desde a infância.

“A organização do embarque e desembarque é fundamental para evitar filas duplas e retenções, mas essa construção depende da colaboração de todos. Com a integração das áreas de Educação para o Trânsito, Engenharia e Fiscalização e com maior conscientização dos condutores, é possível tornar o transito mais seguro para todos”, disse Taciana Ferreira.



Olinda

Durante a próxima semana, o município de Olinda receberá a Operação Volta às Aulas entre a segunda (3) e a sexta-feira (7).



A ação, promovida pela Prefeitura de Olinda, por meio da Secretaria de Mobilidade Urbana, terá o objetivo de promover mais segurança viária no entorno dos colégios Santa Emília, Real e DOM.



As equipes de agentes de trânsito estarão presentes, sempre a partir das 6h30, e nos principais horários de entrada dos estudantes.



Pais, responsáveis, motoristas, alunos e demais usuários das vias receberão orientações sobre práticas que contribuem para um trânsito mais seguro.



Durante a operação, serão dadas dicas de embarque e desembarque seguro, respeito à sinalização, travessia correta na faixa de pedestres e organização do fluxo de veículos nas proximidades das escolas.



Jaboatão dos Guararapes

A cidade de Jaboatão dos Guararapes, por meio da Secretaria Executiva de Mobilidade, também realizará uma operação especial de trânsito durante a volta às aulas na segunda-feira (3).

A operação contará com o reforço do efetivo de agentes de trânsito em pontos de maior circulação, como as avenidas Bernardo Vieira de Melo e Ayrton Senna, em Piedade, Barão de Lucena, em Jaboatão Centro e Agamenon Magalhães, em Cavaleiro, além de outras vias estratégicas.

A atuação das equipes visa organizar o fluxo de veículos e permitir resposta rápida em casos de sinistros, reduzindo transtornos na mobilidade das vias.

Os agentes intensificarão as rondas no entorno das unidades de ensino, prestando orientações a motoristas, pedestres, estudantes, pais, responsáveis e profissionais da educação sobre práticas seguras no trânsito.

O trabalho de volta às aulas começou na última segunda-feira (27), com o retorno dos alunos da rede municipal de ensino.

Foi realizada uma ação de educação para o trânsito, com atividades de conscientização em unidades de ensino da Prefeitura.

As ações tiveram o foco de orientar os estudantes sobre comportamentos seguros, como a travessia correta na faixa de pedestres, o respeito à sinalização e a atenção durante o trajeto entre casa e escola.



Paulista

Em Paulista, o projeto Transporte Seguro será retornado nesta segunda-feira (3) com a volta das aulas do município para reforçar a segurança dos estudantes durante o deslocamento para as escolas.

A iniciativa da Secretaria de Segurança, Mobilidade e Defesa Civil consiste na fiscalização do transporte escolar, com verificação das condições dos veículos e da documentação dos motoristas.



Além disso, serão verificadas a regularidade das autorizações para prestação do serviço e do cumprimento das normas de segurança, incluindo a capacidade máxima de passageiros por veículo.

Também serão intensificadas as ações de combate ao transporte escolar clandestino. Além da fiscalização, equipes realizarão atividades de orientação junto aos condutores.

Nos casos em que forem constatadas irregularidades, serão adotadas as medidas previstas na legislação.

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