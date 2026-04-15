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CRIMES CIBERNÉTICOS Operações contra crimes cibernéticos subiram de 300 para mais de mil por ano, diz PF Segundo o agente da corporação, 42,5% das fraudes financeiras no Brasil já estão sendo conduzidas com o uso de ferramentas de inteligência artificial

As operações da Polícia Federal contra crimes cibernéticos aumentaram de cerca de 300 em 2022 para mais de mil por ano desde 2024, revelou o agente da corporação Gustavo Pires de Sá, em discurso durante o Congresso de Meios Eletrônicos de Pagamento (CMEP), em São Paulo. "Isso representante uma mudança de prioridade da PF no combate ao crime digital", afirmou.

Segundo Pires de Sá, 42,5% das fraudes financeiras no Brasil já estão sendo conduzidas com o uso de ferramentas de inteligência artificial.

Ele citou ainda dados que mostram que o uso de deepfakes cresceu 830% no País entre 2024 e 2025. "O Brasil é um dos maiores produtores de malware bancário do mundo", comentou.

No ano passado, a PF firmou um acordo de cooperação técnica com a Associação Brasileira das Empresas de Cartões de Crédito e Serviços (Abecs) para a adesão do setor à plataforma Tentáculos, base única de dados que centraliza informações sobre crimes financeiros no ambiente digital. "É um repositório em que a PF recebe dados de bancos, adquirentes e fintechs sobre fraude, para que tenhamos uma visão mais completa dos movimentos", explicou Pires de Sá.

O agente explicou que a ferramenta já conta mais de 40 parceiros, que incluem associações como a Abecs. Exortou, porém, mais instituições fnanceiras a aderirem à plataforma e que reportem os casos de maneira mais célere. "É importante termos uma visão completa na investigação das fraudes", disse.



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