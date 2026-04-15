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CRIMES CIBERNÉTICOS

Operações contra crimes cibernéticos subiram de 300 para mais de mil por ano, diz PF

Segundo o agente da corporação, 42,5% das fraudes financeiras no Brasil já estão sendo conduzidas com o uso de ferramentas de inteligência artificial

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As operações da Polícia Federal contra crimes cibernéticos aumentaram de cerca de 300 em 2022 para mais de mil por ano desde 2024As operações da Polícia Federal contra crimes cibernéticos aumentaram de cerca de 300 em 2022 para mais de mil por ano desde 2024 - Foto: Pixabay

As operações da Polícia Federal contra crimes cibernéticos aumentaram de cerca de 300 em 2022 para mais de mil por ano desde 2024, revelou o agente da corporação Gustavo Pires de Sá, em discurso durante o Congresso de Meios Eletrônicos de Pagamento (CMEP), em São Paulo. "Isso representante uma mudança de prioridade da PF no combate ao crime digital", afirmou.

Segundo Pires de Sá, 42,5% das fraudes financeiras no Brasil já estão sendo conduzidas com o uso de ferramentas de inteligência artificial.

Ele citou ainda dados que mostram que o uso de deepfakes cresceu 830% no País entre 2024 e 2025. "O Brasil é um dos maiores produtores de malware bancário do mundo", comentou.

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No ano passado, a PF firmou um acordo de cooperação técnica com a Associação Brasileira das Empresas de Cartões de Crédito e Serviços (Abecs) para a adesão do setor à plataforma Tentáculos, base única de dados que centraliza informações sobre crimes financeiros no ambiente digital. "É um repositório em que a PF recebe dados de bancos, adquirentes e fintechs sobre fraude, para que tenhamos uma visão mais completa dos movimentos", explicou Pires de Sá.

O agente explicou que a ferramenta já conta mais de 40 parceiros, que incluem associações como a Abecs. Exortou, porém, mais instituições fnanceiras a aderirem à plataforma e que reportem os casos de maneira mais célere. "É importante termos uma visão completa na investigação das fraudes", disse.
 

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