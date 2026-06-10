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POLÍCIA CIVIL Operações em PE e outros estados prendem suspeitos de lavagem de dinheiro, tráfico e venda de armas Juntas, as ações cumprem 19 mandados de prisão e apreensão e acontecem em municípios da Região Metropolitana do Recife (RMR), Mata Sul e em pelo menos outros nove estados

Suspeitos de tráfico de drogas, lavagem de dinheiro, comércio ilegal de arma de fogo, homicídio e roubo qualificado são alvos de duas operações deflagradas pela Polícia Civil de Pernambuco nesta quarta-feira (10).

Juntas, as duas ações cumprem 19 mandados de prisão e apreensão e acontecem em municípios da Região Metropolitana do Recife (RMR), Mata Sul e em pelo menos outros nove estados do país.

Na operação "Nesher" estão sendo cumpridos cinco mandados de prisão e quatro de busca e apreensão domiciliar, além de ordens judiciais de sequestro de bens e bloqueio de ativos financeiros.

Em Pernambuco, a ação cumpre mandados em Olinda, Igarassu e Ipojuca, na RMR, e em Barreiros, na Mata Sul, além das cidades de Tibau do Sul (RN), Santa Rita (PB), Cuiabá (MT), Maceió (AL), Itajaí (SC), Corumbá (MS), Ladário (MS), Guaíra (PR) e São Paulo (SP).

Ações acontecem em Pernambuco e outros nove estados | Foto: PCPE/Divulgação

As investigações foram iniciadas em maio de 2022, com o objetivo de identificar e desarticular uma organização criminosa suspeita de tráfico de drogas, lavagem de dinheiro e comércio ilegal de arma de fogo.

Participaram da operação 10 policiais civis. A ação também contou com o apoio das polícias civis da Paraíba e de Alagoas, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Rio Grande do Norte, Paraná, São Paulo e Santa Catarina. A operação está sob a responsabilidade do delegado Franklin Soriano, titular da Delegacia de Camaragibe.

Já na operação "Paraíso Seguro" estão sendo cumpridos dois mandados de prisão e oito de busca e apreensão domiciliar no Recife, em Jaboatão dos Guararapes, na RMR, em Natal (RN) e Osasco (SP).

As investigações contra suspeitos de homicídios e roubo qualificado começaram em janeiro deste ano e foram realizadas pelos delegados Marina Delgado e Marcos de Castro, com apoio das polícias civis de São Paulo, Bahia e Rio Grande do Norte.

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