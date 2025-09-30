A- A+

Crime Operações miram quadrilhas que roubam combustível e lubrificante no Rio; prejuízo é de R$ 37,5 mi De acordo com as investigações, grupos criminosos agem em municípios da Baixada Fluminense e do interior do estado

A Polícia Civil deflagrou, nesta terça-feira, duas operações contra quadrilhas que roubam lubrificante e petróleo dos dutos da Transpetro. Uma das ações é da Delegacia de Roubos e Furtos de Cargas da Capital (DRFC-CAP) e mira uma organização criminosa que rouba cargas de lubrificantes e derivados e deu um prejuízo de R$ 36 milhões ao setor. A outra, da Delegacia de Defesa dos Serviços Delegados (DDSD), tem como alvo suspeitos de furtar petróleo dos dutos da Transpetro, causando um prejuízo de R$ 1,5 milhão à empresa.

A ação da DRFC-CAP é a segunda fase da "Operação No Rastro do Óleo". De acordo com as investigações, iniciadas há quatro anos, a quadrilha que rouba lubrificantes e derivados agre predominantemente em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, e municípios próximos. Segundo a Polícia Civil, a organização criminosa é responsável por 152 ocorrências de roubos de cargas dessa natureza.

Além dos ladrões, as investigações apontam que o bando tem empresários que receptam as cargas e as adulteram com misturas químicas, etiquetas, rótulos e envasamento falsificados. Esse esquema iludia o consumidor final que, sem saber, adquiria as mercadorias em estabelecimentos comerciais especializados em todo o Estado do Rio.

Os produtos roubados e adulterados eram oferecidos ao mercado a preços consideravelmente inferiores aos praticados pelas grandes distribuidoras, causando, assim, um impacto negativo na concorrência e desestabilizando o setor de óleos lubrificantes.

As diligências ocorrem em endereços na capital, em Duque de Caxias, em Nova Iguaçu, também na Baixada Fluminense, e em Barra Mansa, no Sul Fluminense.



'Esquema milionário'

Já a operação da DDSD visa a desarticular um esquema criminoso chamado de milionário pelos investigadores. Nesta fase, são cumpridos três mandados de busca e apreensão em endereços ligados aos suspeitos em Duque de Caxias.

As investigações começaram em dezembro de 2023, quando as equipes da Transpetro e agentes da especializada constataram uma movimentação suspeita num duto em Queimados, na Baixada Fluminense. No local havia uma derivação subterrânea clandestina camuflada com concreto e cobertura vegetal.

As diligências revelaram que um homem e seus parentes que usavam empresas de fachada, documentos falsificados e veículos registrados em nome de terceiros para manter o esquema. Também foi identificada a participação de um outro cúmplice, reincidente em furtos de combustíveis.

De acordo com os agentes, durante as apurações, foram constatadas tentativas de ocultação patrimonial, depoimentos contraditórios e a utilização de caminhões-pipa, automóveis e motocicletas como parte da logística criminosa. Informações recebidas pelo Disque Denúncia (21 2253-1177) indicaram ainda o uso de imóveis no bairro Parque Eldorado, em Duque de Caxias, como refinarias clandestinas e pontos de adulteração de derivados de petróleo.

Na ação desta terça, os agentes visam a arrecadar documentos, equipamentos, veículos, celulares, mídias eletrônicas e outros objetos que possam comprovar a atividade ilícita, além de identificar possíveis novos integrantes da rede criminosa.

