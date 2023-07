Operações na RMR e Zonas da Mata cumprem 23 mandados de prisão contra suspeitos de homicídios

A- A+

Vinte e três mandados de prisão foram cumpridos durante duas operações contra organizações criminosas que atuavam na Região Metropolitana do Recife e nas Zonas da Mata Norte e Sul de Pernambuco, com ênfase na cidade de Vitória de Santo Antão.



Os alvos são suspeitos de homicídios, tráfico de drogas e lavagem de dinheiro. As ações foram deflagradas nessa terça-feira (4) e os resultados foram apresentados pela Polícia Civil de Pernambuco nesta quarta-feira (5).

Além das prisões expedidas via mandado, as operações Rio Vermelho e Pulso Forte também cumpriram, juntas, quatro mandados de busca e apreensão de adolescentes infratores, 33 mandados de busca domiciliar e realizaram oito prisões em flagrantes.

Na operação Rio Vermelho, foram cumpridos cinco mandados de prisão, nove mandados de busca e apreensão domiciliar, um mandado de busca e apreensão de adolescente, além de quatro prisões em flagrante.

Os alvos foram suspeitos de homicídios. Durante a ação, foram apreendidos aparelhos celulares, rádios comunicadores, motocicletas, dinheiro em espécie, além de eletrônicos. As investigações foram iniciadas em dezembro de 2022, e conduzidas pelo delegado Everton Bastos.



"Nós focamos nos executores e mandantes dos homicídios. Um adolestece bastante temido na localidade foi apreendido por, no mínimo, quatro procedimentos impultados por atos infracionais análogos a homicídios. Dos mandados de prisão, somente um está em aberto", informou Everton.





Já a operação Pulso Forte mirou uma organização criminosa suspeita de tráfico de drogas, homicídios e lavagem de capitais. Além de Vitória de Santo Antão, os mandados foram cumpridos em Limoeiro, Glória do Goitá, Itaquitinga e cidades da Região Metropolitana do Recife.

Foram cumpridos 18 mandados de prisão na Pulso Forte, além de 24 mandados de busca e apreensão domiciliar e três mandados de internação de adolescente. Outras quatro pessoas foram presas em flagrante. Armas, munições, celulares, dinheiro em espécie, além de entorpecentes foram encontrados nos locais alvos.



"Com as prisões, a gente espera que tenha um grande impacto na redução da criminalidade em Vitória de Santo Antão. Organizações essas que estavam estruturadas, com poder grande de armas e drogas e que, hoje, estão presos", afirmou o delegado Diogo Bem, informando que alguns alvos já estavam no sistema prisional.

