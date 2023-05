A- A+

alemanha Operações policiais na Alemanha contra ativistas do clima Policiais realizaram operações de busca em 15 localidades do país devido a "suspeitas de infrações cometidas por membros do grupo Última Geração"

A polícia da Alemanha executou nesta quarta-feira (14) uma série de operações contra membros do movimento ecologista "Última Geração" ("Letzte Generation"), que já organizou bloqueios no trânsito e atacou obras de arte para denunciar a mudança climática.

Policiais realizaram operações de busca em 15 localidades do país devido a "suspeitas de infrações cometidas por membros do grupo Última Geração" no âmbito de uma investigação contra sete membros do movimento por "formação ou apoio a uma organização criminosa", anunciou o Ministério Público de Munique.

As pessoas investigadas têm entre 22 e 38 anos. Elas são acusadas de fazer "publicidade na internet" e de "organizar arrecadações de fundos que atingiram 1,4 milhão de euros" (1,51 milhão de dólares, 7,4 milhões de reais).

Dois membros são suspeitos de "tentativa de sabotar, em abril de 2022, o oleoduto Trieste-Ingolstadt", que passa pela Baviera (sul) e é considerado pelo governo alemão como uma "infraestrutura crítica".

"Última Geração" é o grupo ecologista mais ativo na Alemanha e chamou a atenção nos últimos meses por ações de desobediência civil que pretendiam forçar o governo a acelerar a luta contra a mudança climática.

