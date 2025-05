A- A+

opinião 20 Anos do Agroamigo Banco Do Nordeste: um marco para a agricultura familiar no Brasil

Em 2025, o Agroamigo Banco do Nordeste, nosso Programa de Microfinança Rural, comemora 20 anos de resultados expressivos e reafirma sua importância para a Agricultura Familiar. Desde 2005, adotamos uma estratégia inovadora para melhorar o perfil socioeconômico dos agricultores familiares, oferecendo microcrédito produtivo e orientado, alinhada à metodologia de atendimento proposta no Programa Nacional de Microcrédito Produtivo Orientado (PNMPO).

Nosso programa é dedicado aos agricultores familiares enquadrados no Pronaf, incentivando a geração de renda, uso de tecnologia e o uso eficiente da mão de obra familiar. Financiamos atividades agropecuárias e não agropecuárias, tanto em estabelecimentos rurais quanto em áreas comunitárias próximas.

Nossa missão consiste em apoiar a realização dos sonhos e oferecer excelência no atendimento aos clientes rurais na sua própria comunidade, apoiando o desenvolvimento de suas atividades e contribuindo para a geração de empregos, renda, diversificação de atividades e melhoria da qualidade de vida dos agricultores familiares na nossa região.

O Agroamigo está presente em 2.070 municípios dos 11 estados de nossa área de atuação, atuando em conjunto com o Inec – Instituto Nordeste Cidadania, com uma estrutura composta por 1.446 Agentes de Microcrédito, distribuídos em 286 unidades de atendimento gerenciadas por 16 escritórios regionais.

Ao longo desses 20 anos, investimos mais R$ 44 bilhões em 8,3 milhões de operações, beneficiando 2,9 milhões de empreendedores rurais e diretamente cerca de 15 milhões de pessoas. Com uma carteira ativa de R$ 14,5 bilhões, mantemos uma adimplência de quase 98%, demonstrando a eficácia de nossa metodologia na mitigação de riscos associados ao crédito.

Os impactos desses investimentos na região foram significativos em 2024: geramos R$ 9,4 bilhões em Valor Bruto da Produção (VBP), R$ 4,1 bilhões em valor adicionado, R$ 1,9 bilhão de aumento na massa salarial e R$ 449,8 milhões em arrecadações. Além disso, criamos ou mantivemos 132,9 mil empregos na região.

Em 2024, o Banco do Nordeste foi responsável por 69% do valor total contratado e 95% da quantidade total de operações com o público Pronaf no Nordeste, liderando o atendimento em nossa área de atuação.

Outro aspecto importante do Agroamigo é nosso compromisso com a igualdade de gênero. Em 2024, mais de 51% dos financiamentos foram realizados por mulheres, promovendo o empoderamento econômico feminino e a igualdade de gênero. Este dado é relevante, considerando que o último Censo Agropecuário (2017) mostrou que apenas 19% dos estabelecimentos rurais eram dirigidos por mulheres no Brasil.



___

Os artigos publicados nesta seção não refletem necessariamente a opinião do jornal. Os textos para este espaço devem ser enviados para o e-mail [email protected] e passam por uma curadoria antes da aprovação para publicação.



O Agroamigo também contribui para a inclusão financeira e bancarização de clientes de microfinança rural, com mais de 95% de clientes bancarizados, evidenciando a evolução na inclusão desse público vulnerável, responsável por cerca de 70% dos alimentos saudáveis e sustentáveis produzidos no Brasil.

Esses resultados sustentáveis refletem a realização de sonhos e a melhoria da vida dos agricultores familiares. O sucesso do Agroamigo é fruto do envolvimento coordenado de diversos colaboradores e parceiros, da sintonia com programas governamentais e da metodologia inovadora, que inclui crédito orientado e acompanhado por agentes de microcrédito rural. Isso permite aos agricultores, além do acesso ao crédito, o uso de ferramentas de gestão financeira para melhor planejar seus negócios.

Agradeço expressamente o apoio do Presidente Lula às políticas de inclusão social e de apoio ao empreendedorismo implementadas pelo Banco do Nordeste. Criado no primeiro Governo Lula, o Agroamigo teve seu alcance ampliado na atual gestão com o limite que, até 2022, era de R$ 6 mil, passando para até R$ 35 mil, nos casos de núcleos familiares com pai, mãe e filho adulto.

O trabalho dedicado e conjunto de todos os envolvidos no Agroamigo permitiu que alcançássemos metas desafiadoras ao longo desses 20 anos.

A trajetória do programa é marcada por acontecimentos significativos que refletem a diversidade e a riqueza da agricultura familiar e do meio rural regional. Nesse sentido, reafirmamos nosso compromisso de promover o crescimento sustentável da região e o fortalecimento da agricultura familiar, consolidando nossa posição como uma instituição propulsora do desenvolvimento do Nordeste.



Veja também