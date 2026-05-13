2026: a eleição que pode superar o "nós contra eles"

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Temos observado com atenção o cenário das próximas eleições. A primeira impressão é que 2026 pode se transformar em uma das jornadas mais ricas da nossa história política recente. Embora parte da grande imprensa ainda insista em reduzir o debate à polarização já conhecida, há no horizonte um conjunto de pré-candidaturas com trajetórias distintas, ideias relevantes, experiências diversas e visões de mundo que o Brasil precisa conhecer melhor.

As pesquisas recentes indicam que a disputa entre Lula e Flávio Bolsonaro parece, em alguma medida, cristalizada, com cenários de empate técnico que passam ao eleitor a sensação de que o jogo já estaria decidido. Mas a política, como dizia Ulysses Guimarães, é como as nuvens: olhamos, está de um jeito; olhamos novamente, já mudou.

É justamente aí que precisamos concentrar nossa atenção. O debate começa a transbordar. O tabuleiro ganha fôlego com nomes como Aldo Rebelo, Renan Santos, Ronaldo Caiado e Romeu Zema, cada um trazendo consigo uma história, uma linguagem política e uma leitura própria do Brasil. Há desde o nacionalismo de quem veio da esquerda tradicional até a energia de lideranças formadas em movimentos de rua, passando por governadores experientes e nomes identificados com a gestão pública e a racionalidade administrativa.

Essa diversidade nos lembra de algo essencial: democracia é muito mais do que “ser visto”, fazer barulho nas redes sociais ou ocupar espaço no noticiário. Democracia de verdade exige serviço prestado, entrega política, capacidade de escuta e compromisso com o país real.

Nesse cenário, também parece justo reconhecer o papel de lideranças que, mesmo quando não chegam ao segundo turno, ajudam a qualificar o debate nacional. Ciro Gomes é um exemplo evidente. Em suas pré-candidaturas, ofereceu diagnósticos, provocações e propostas que obrigaram o debate público a sair da superfície. Agora, ao voltar os olhos novamente para o Ceará, pode prestar outro serviço relevante: demonstrar que grandes projetos nacionais também se constroem a partir de experiências concretas de governo, com os pés no chão e o olhar voltado ao desenvolvimento regional.

A beleza desse processo está justamente na pluralidade. Por isso, nosso alerta é simples: não devemos antecipar o segundo turno antes de ouvir o primeiro. A urna é soberana. Com tantos nomes postos, tantas ideias em circulação e tanta inteligência política em jogo, pular etapas seria aceitar

É preciso ouvir discursos, analisar programas e comparar trajetórias. O país não sobrevive apenas de retórica. A democracia exige respostas para o Brasil real: soluções para a estagnação econômica, planos consistentes para a segurança pública e compromisso inegociável com a educação. Sem enfrentar esses problemas palpáveis, o debate corre o risco de virar apenas um duelo de egos, enquanto a sociedade espera por entrega, responsabilidade e visão de futuro.

O Brasil precisa de alternativas, e elas estão se construindo diante dos nossos olhos. Isso não é uma ode à oposição, nem um convite automático ao voto oposicionista. Pelo contrário. Assim como Lula recepcionou Simone Tebet — um dos melhores nomes colocados em 2022 —, é preciso reconhecer que candidaturas consistentes impedem que o vencedor receba um “cheque em branco” das urnas. Quando o debate é qualificado, o eleito é obrigado a incorporar propostas, moderar discursos e compor governos com base em ideias, não apenas em conveniência política.

Boas candidaturas, mesmo quando não vencem, funcionam como balizas. Ajudam a garantir governabilidade futura, compromisso com o centro democrático e respeito à pluralidade social. Também por isso, lamentamos a ausência de mulheres entre os principais nomes da disputa presidencial.



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