2026 marca nova fase da Inteligência Artificial

A- A+

É inegável que a Inteligência Artificial (IA) está cada vez mais integrada ao nosso dia a dia. Neste ano, ferramentas inteligentes avançaram de forma significativa no Brasil e no mundo. Foi uma mudança silenciosa, mas profunda. Em 2026, essas tecnologias devem atingir um novo patamar, mostrando-se cada vez mais acessíveis e democráticas.



Podemos imaginar assistentes virtuais altamente inteligentes, capazes de entender e antecipar necessidades pessoais, os quais automatizam e facilitam tarefas rotineiras e preditivas em áreas que vão desde a saúde até a segurança pública. A IA se tornará indistinguível em nossas atividades, gradualmente deixando de ser novidade e passando a ser um elemento comum do cotidiano.



Uma transformação profunda se dará na forma como as pessoas se relacionam com a tecnologia, tanto no ambiente pessoal quanto profissional. Se antes havia receio sobre o futuro do trabalho com a evolução da IA, hoje é possível mostrar que ela chega para facilitar a rotina de empresas e colaboradores. Ao realizar tarefas repetitivas, diagnosticar e prever problemas antes de acontecerem, abre-se espaço para mais criatividade e inovação.



O crescimento do uso de IA em tarefas cotidianas tende a crescer à medida que tecnologias como Edge Computing (Computação na Borda) e Internet das Coisas (Internet of Things - IoT) se tornam mais difundidas. A evolução em escala da Edge Computing é uma das grandes apostas para 2026, pois permitirá que o processamento de dados ocorra o mais próximo possível dos usuários e reduzirá a dependência da Cloud Computing (Computação em Nuvem). A integração entre as tecnologias deve ficar ainda mais clara: enquanto a IoT gera um volume massivo de informações de dispositivos conectados, a Edge Computing organiza esses dados mais próximo da origem.



Modelos que envolvem a fabricação de carros autônomos, Indústria 4.0 e cidades inteligentes, por exemplo, devem ter um grande desenvolvimento em 2026. Será um ano de novidades, como assimilação de modelos de IA treinados para áreas específicas: saúde, educação, indústria e segurança pública, entre outras. Mas também são necessários ajustes em áreas, como correções em viés algorítmico e discriminatório, maior proteção contra violações de privacidade e o uso indevido de informações, além de determinar a responsabilidade em decisões a partir da utilização da IA.



No campo das telecomunicações, as conquistas tecnológicas descritas contribuirão decisivamente para a chegada da sexta geração de redes móveis, o 6G. Nessas redes, será possível alcançar velocidades até 100 vezes mais rápidas do que temos hoje com o 5G, latência ultrabaixa em microssegundos e capacidade massiva de conexão.



Nesse contexto, a Cibersegurança segue como um pilar indispensável para o desenvolvimento tecnológico, beneficiando usuários e empresas. A Computação Confidencial (Confidential Computing )desponta como um dos destaques para 2026. Ela permite que os dados dos usuários sejam utilizados na Computação na Nuvem sem que o provedor consiga armazená-los de forma indevida ou acessados de forma maliciosa.



Mesmo com boas perspectivas para o futuro, sempre é essencial refletir sobre a importância do uso ético e consciente de novas tecnologias. O avanço propiciado por tecnologias como IA, Edge Computing e IoT tem um potencial para transformar diferentes setores, porém os benefícios associados dependem da responsabilidade compartilhada das partes associadas. Certamente, um dos grandes desafios da humanidade nos próximos anos será impulsionar o avanço tecnológico sem deixar de lado a ética, garantindo que inovação e responsabilidade estejam lado a lado.







___

Os artigos publicados nesta seção não refletem necessariamente a opinião do jornal. Os textos para este espaço devem ser enviados para o e-mail [email protected] e passam por uma curadoria antes da aprovação para publicação.

Veja também