Acho que boa parte do mundo ocidental conhece a fábula da cigarra e da formiga, escrita por Esopo, que nasceu em 620 a.C., na Grécia Antiga. Há quem diga que nasceu na África e seu nome é uma derivação de etíope. Escreveu várias fábulas, quase todas envolvendo animais. Foi lançado de um precipício, em Delfos, acusado de sacrilégio.



Seguindo as lições de Esopo, decidi seguir o caminho das formigas. Vou me preparar para quando o “inverno” chegar, que acontecerá no dia 28 de julho de 2061, daqui a 36 anos. Estou chamando de inverno, mas a referência é outra: o dia da passagem do Cometa Halley próximo do nosso planeta. Ele passou por aqui em 1986 e, por algum motivo, não pude dar um alô, um tchauzinho ou fazer um OK com os dedos.



Não quero perder essa oportunidade e a partir de segunda (sempre a segunda, coitada), adotarei algumas medidas importantes para o dia H. A primeira delas é o banho. Passarei a tomar banho duas vezes por semana. Para quem passou dos 60, é a quantidade ideal, com água morna e sabonete suave. Essa frequência manterá a higiene do corpo e não agredirá a pele.



Chás e outras porções serão ingeridos. É bom ter um tipo de cada. Listei alguns: limão com cravo, canela, camomila e limão – para vários distúrbios; mastruz com leite – para gripes e resfriados; camomila, erva-cidreira, hortelã, gengibre e chá preto – para diarreias; hortelã, erva-cidreira, boldo e erva-doce para aliviar gases; hibisco com hortelã – para curar ressaca; sene, cascara-sagrada, e ameixa seca – para constipação. Stop. A lista é enorme e tomaria todo este espaço.



Também precisarei ficar forte. Pesquisei sobre “suplementos” e vou escolher alguns deles para fazer um coquetel diário. Parte da lista: selênio, coenzima, lugol, magnésio, glutamax, betacaroteno, melatonina, colagimina, picolinato de cálcio, metelfolfato, pirroquinolina, testorol, dente de leão, centelha asiática, berberina, picolinato de cromo, óleo de cártamo etc.

Imunidade? Já fui vacinado contra sarampo, febre amarela, varíola, covid 19 (I, II e III), influenza e outras que não recordo. Também estou pesquisando sobre Ozempic, Mounjaro e similares. Quem toma, diz que os efeitos são milagrosos. Vou esperar mais um pouco...



Na véspera, vou preparar o meu “matulão” com as coisas que julgo necessárias: um casaco, uma câmera para fazer um click de S. Jorge (se passar pela Lua), nécessaire com medicamentos, óculos e guardanapos. No dia, estarei pronto para pegar “carona na cauda do cometa, para ver a Via Láctea, brincar de esconde-esconde numa nebulosa e, por último, voltar para casa num balão...” (1) vermelho e preto ou seguir em frente a caminho de Mongo. Pra quem fica, tchau!

(1) Adaptação de trecho da letra “Lindo Balão Azul”, Guilherme Arantes





