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opinião 32 é pouco, 48 é bom, 64 seleções é demais?

Muita gente teve que olhar o mapa para descobrir onde fica Curaçao, uma das 48 seleções que disputam a Copa do Mundo. Foi a primeira vez que o torneio reuniu tantos países.

A primeira Copa foi disputada em 1930, com apenas 13 seleções. Em 1934, subiu para 16 e permaneceu assim por décadas. Até que em 1982 chegou a 24 e, a partir de 1998, 32 seleções, formato mantido até a Copa de 2022.

As mudanças sempre envolveram o dilema entre representatividade global e qualidade técnica. O mesmo ocorreu na recente ampliação para 48 seleções.

É comum escutar que há mais nações filiadas à FIFA do que à ONU. 32 seleções representavam apenas 15% das 211 filiadas. Já as 48 desta Copa equivalem a 23%, ainda pouco, mas já um avanço.

Entre elas, estão quatro estreantes: Cabo Verde, Curaçao, Jordânia e Uzbequistão. Além de seleções ausentes havia décadas, como Haiti e Congo (1974), Iraque (1986) e Escócia, Noruega e Áustria (1998).

Isso até pode ter impactado, em alguma medida, o nível técnico. A elevada média de gols — quase três gols por partida, acima da média de 2,68 de 2022 — foi puxada por goleadas como Alemanha 7x1 Curaçao, Portugal 5x0 Uzbequistão e Senegal 5x0 Iraque.

Em qualquer outro esporte, no entanto, as estreantes teriam sido esmagadas com muito mais facilidade. O futebol tem características — como a eficácia das defesas em bloco baixo e a chance de um único lance decidir a partida — que ampliam a margem para seleções mais fracas desafiarem as poderosas.

Daí que surgiram as melhores histórias da Copa até então. Assistir Vozinha fechando o gol de Cabo Verde foi tão ou mais empolgante que ver os gols de Messi e Mbappé. O mesmo vale para atuações de Curaçao, Congo, Equador, Irã, entre outras.

Há boas razões, aliás, para esperar que essas seleções evoluam. A participação na Copa estimula investimentos em formação de base, a exemplo de Estados Unidos, Japão e Costa do Marfim, que passaram a frequentar a Copa com a ampliação das vagas e hoje não ficam devendo futebol a ninguém.

O saldo da ampliação para 48 seleções é positivo. Mas pode ficar ainda melhor, desde que a classificação dos terceiros colocados seja revista.

Antes, com apenas duas seleções avançando por grupo, os jogos da terceira rodada eram disputados no mesmo horário. Tudo se resolvia no mesmo dia, dentro do mesmo grupo, sem vantagem a ninguém.

Agora, como os oito melhores terceiros também avançam, as seleções dos últimos grupos entraram em campo sabendo do que precisavam para se classificar. O que pode explicar a classificação de Senegal, Argélia, Congo e Gana, dos grupos I, J, K e L respectivamente.

Sabe como esse problema se resolve? Aumentando para 64 seleções, divididas em 16 grupos de quatro, com apenas os dois primeiros avançando. Se parece exagerado, basta lembrar que ficaram de fora desta Copa Itália, Dinamarca, Rússia, Chile, Nigéria, Peru, Polônia e Camarões.

Estamos prontos para essa discussão?





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